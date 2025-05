Corteo degli operai il Primo Maggio Canti e slogan | Vogliamo lavorare

© Lanazione.it - Corteo degli operai il Primo Maggio. Canti e slogan: "Vogliamo lavorare" Primo Maggio. Il Corteo, organizzato dai lavoratori Beko, è stato molto partecipato anche da parte di enti e istituzioni, fra le tante presenze infatti quelle della parlamentare Pd Laura Boldrini, della consigliera regionale Dem Anna Paris, del sindaco di Siena Nicoletta Fabio. A sfilare anche il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni e Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, il consigliere di Forza Italia a Poggibonsi, Paolo Salvini, e il gruppo Pd in Consiglio a Siena.Per tutta la mattina per le vie della città sono risuonati slogan e Canti di lotta dei lavoratori di viale Toselli, che da poco hanno avuto garanzie sul loro futuro lavorativo grazie all’accordo firmato al ministero. 🔗 Oltre un centinaio di persone sono scese in piazza per tenere accesa l’attenzione sullo stato del lavoro a Siena in occasione della festa del. Il, organizzato dai lavoratori Beko, è stato molto partecipato anche da parte di enti e istituzioni, fra le tante presenze infatti quelle della parlamentare Pd Laura Boldrini, della consigliera regionale Dem Anna Paris, del sindaco di Siena Nicoletta Fabio. A sfilare anche il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni e Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, il consigliere di Forza Italia a Poggibonsi, Paolo Salvini, e il gruppo Pd in Consiglio a Siena.Per tutta la mattina per le vie della città sono risuonatidi lotta dei lavoratori di viale Toselli, che da poco hanno avuto garanzie sul loro futuro lavorativo grazie all’accordo firmato al ministero. 🔗 Lanazione.it

