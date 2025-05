Corte del Dome porta specialità liguri a TuttoFood | puntiamo su estero

© Quotidiano.net - Corte del Dome porta specialità liguri a TuttoFood: puntiamo su estero specialità gastronomiche regionali. Una selezione di prodotti premium realizzati con materie prime di qualità da artigiani del territorio. Corte del Dome, il brand gastronomico ideato dall'imprenditore ed esperto di comunicazione Domenico Mangiarano, si presenta ora a TuttoFood, la fiera internazionale dell'agroalimentare con una novità: dopo il debutto a settembre delle specialità toscane, arriva una linea di prodotti liguri ispirati alle ricette più rappresentative della cucina regionale."Corte del Dome è un progetto imprenditoriale che punta totalmente sull'eccellenza del prodotto - ci ha detto Domenico Mangiarano, founder di Corte del Dome - in occasione del TuttoFood che si svolgerà a Milano dal 5 all'8 di maggio, avremo l'opportunità, come promesso a settembre, di lanciare quelle che saranno le nostre referenze dell'eccellenza del made in liguria, tra cui non potranno mancare naturalmente quelle che sono le trofie al pesto e le trenette al sugo di olive taggiasche".

