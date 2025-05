Corso Canal Chiaro carabiniere fuori servizio salva con defibrillatore uomo colto da malore

© Ilrestodelcarlino.it - Corso Canal Chiaro, carabiniere fuori servizio salva con defibrillatore uomo colto da malore carabiniere fuori servizio salva la vita ad un 53enne con pregresse patologie cardiache, colto da malore in Corso Canal Chiaro. Il militare dell’Arma, un sottufficiale in forza al comando di Modena, è infatti intervenuto utilizzato un defibrillatore pubblico, donato dall’associazione ‘Beppe Loschi nel cuore’, che porta il nome di un medico solierese scomparso prematuramente nel 2019 a soli 37 anni, a causa di un improvviso cedimento cardiaco. Il carabiniere fuori servizio si è subito attivato, individuando grazie all’app Dae Responder 118 il defibrillatore. Nel frattempo è stato allertato il 118. Il 53enne, commerciante con pregresse patologie cardiache, ha ripreso conoscenza: trasportato all’Ospedale di Baggiovara, sempre a Modena, è stato preso in carico in pronto socCorso e presso il reparto Utic, dove rimarrà ricoverato. 🔗 Modena, 3 maggio 2025 –la vita ad un 53enne con pregresse patologie cardiache,dain. Il militare dell’Arma, un sottufficiale in forza al comando di Modena, è infatti intervenuto utilizzato unpubblico, donato dall’associazione ‘Beppe Loschi nel cuore’, che porta il nome di un medico solierese scomparso prematuramente nel 2019 a soli 37 anni, a causa di un improvviso cedimento cardiaco. Ilsi è subito attivato, individuando grazie all’app Dae Responder 118 il. Nel frattempo è stato allertato il 118. Il 53enne, commerciante con pregresse patologie cardiache, ha ripreso conoscenza: trasportato all’Ospedale di Baggiovara, sempre a Modena, è stato preso in carico in pronto soce presso il reparto Utic, dove rimarrà ricoverato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike - Gli agenti della Polizia locale di Como si muoveranno per le vie del centro e sul lungolago in bicicletta questa estate, per rispondere con più rapidità alle richieste di aiuto da parte dei turisti. Visti i buoni risultati ottenuti l’anno scorso Palazzo Cernezzi ha deciso di replicare l’esperimento assegnando alla "pattuglia" di agenti-ciclisti una decina di mountain bike. Non solo, nei prossimi giorni i prescelti verranno inviati a seguire i corsi dell’Accademia italiana Pattuglia in Bicicletta, specializzata nell’addestramento di diversi Corpi di Polizia locale di tutta Italia e di diversi ... 🔗ilgiorno.it

Ordine verso Milan-Inter: «Leao? Io voglio essere chiaro!» - Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia (risultato schiacciante per i felsinei), Franco Ordine ha parlato anche della seconda semifinale, ossia quella in programma tra poco meno di 24 ore tra Milan e Inter a San Siro. 🔗inter-news.it

Tenta il suicidio lanciandosi sui binari: carabiniere foggiano si precipita e le salva la vita - "Camminare su quei binari e sentire il pericolo imminente è stata un’esperienza angosciante ma il tuo intervento tempestivo ha fatto la differenza”. Affida ad una lettera tutta la sua gratitudine verso i militari dell’Arma la 54enne polacca che, lo scorso sabato pomeriggio, in preda ad una forte... 🔗foggiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Corso Canal Chiaro, carabiniere fuori servizio salva con defibrillatore uomo colto da malore; CORSO CANALCHIARO. COLTO DA INFARTO, SALVATO DA UN CARABINIERE; Canalchiaro, gran ritorno. Apre Bottega San Francesco: Il mio sogno da bambino; Scomparsa di Daniela Ruggi a Modena: indagini in corso e nuove testimonianze. 🔗Cosa riportano altre fonti

Corso Canal Chiaro, carabiniere fuori servizio salva con defibrillatore uomo colto da malore - Modena, 3 maggio 2025 – Carabiniere fuori servizio salva la vita ad un 53enne con pregresse patologie cardiache, colto da malore in corso Canal Chiaro. Il militare dell’Arma, un sottufficiale in forza ... 🔗ilrestodelcarlino.it

CORSO CANALCHIARO. COLTO DA INFARTO, SALVATO DA UN CARABINIERE - Paura in Corso Canalchiaro. Un uomo di circa 70 anni questa mattina ha avuto un infarto mentre attraversava la via in motorino. Solo il tempestivo intervento di un Carabiniere in borghese ha permesso ... 🔗tvqui.it