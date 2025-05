Corsi per docenti sull’Intelligenza artificiale e sulla Sicurezza informatica | iscrizioni fino al 16 maggio NOTA MIM

Corsi per docenti sull’Intelligenza artificiale e sulla Sicurezza informatica: iscrizioni fino al 16 maggio. NOTA MIM . 🔗 In occasione del Forum per l’occupazione e i diritti sociali promosso dalla Commissione Europea, la Cisco Networking Academy ha annunciato il proprio impegno a formare entro il 2030 circa 1,5 milioni di cittadini europei, dotandoli di competenze digitali essenziali. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro degli obiettivi del Decennio Digitale 2030, promossi dall’UE per promuovere l’inclusione digitale.L'articoloperal 16MIM . 🔗 Orizzontescuola.it

