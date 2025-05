Corriere della Sera - L'Inter non gradisce la Supercoppa in Arabia Milan una partita in Australia?

Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026 e ancora con il format. 🔗 Come è stato ufficializzato nella giornata di ieri, laItaliana si giocherà inSaudita anche nel 2026 e ancora con il format. 🔗 Calciomercato.com

Thiago Motta Juve (Corriere della Sera): senza Champions League rischia anche il tecnico. Alcuni giocatori perplessi: la rivelazione - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, senza qualificazione alla prossima Champions League rischia anche l’allenatore. L’indiscrezione Come rivelato dal Corriere della Sera, alla Continassa c’è grande delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ma non disperazione. Si guarda già avanti, verso l’obiettivo quarto posto in campionato che resta fondamentale per il progetto sportivo e per la sostenibilità di questo. 🔗juventusnews24.com

Corriere della Sera - Poker online su siti non autorizzati: 12 calciatori di Serie A indagati, tutti i nomi - I fatti risalgono al biennio 2021-2023 con i PM che contestano la partecipazione a giochi su piattaforme illegali, con riferimento al poker... 🔗calciomercato.com

Corriere della Sera - Inter-Roma, il contatto in area Ndicka-Bisseck costa caro a Fabbri: l’arbitro sarà fermato - Continua a far discutere l`episodio della mancata concessione di un calcio di rigore in favore dell`Inter durante l`ultima sfida di campionato... 🔗calciomercato.com

Corriere della Sera L039Inter aveva chiesto di posticipare a maggio con la Roma Il peso delle squalifiche di Bastoni e Mkhitaryan. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

CORRIERE - Il vero problema dell'Inter non è il Napoli, ma Conte - Quella tra Napoli e Inter, entrambe appaiate al primo posto in classifica, sarà anche una 'lotta' tra Conte e Inzaghi, una sorta di sfida nella sfida. 🔗msn.com