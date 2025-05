Corpi estranei nel latte quattro marchi ritirati dai supermercati | l’ultima allerta del Ministero della Salute

© Secoloditalia.it - “Corpi estranei nel latte”, quattro marchi ritirati dai supermercati: l’ultima allerta del Ministero della Salute allerta latte sugli scaffali dei supermercati. Non è trascorsa neanche una settimana dal richiamo di confezioni a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e latteria Soresina nei punti vendita di Esselunga, Coop, Carrefour e Bennet per sospetta presenza di “materiali indesiderati” che è appena scattato un nuovo richiamo precauzionale. Sempre per lo stesso motivo. Questa volta a essere segnalati dal Ministero della Salute, ancora per presenza di Corpi estranei, alcuni lotti di altri 4 marchi tutti prodotti dalla stessa azienda: la Centrale del latte d’Italia S.p.A nel suo stabilimento di Vicenza (è sempre l’azienda protagonista del passato richiamo).Nuova allerta latte, quali sono i marchi ritiratiSono finiti nel mirino quattro marchi commerciali: latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers. 🔗 Ancorasugli scaffali dei. Non è trascorsa neanche una settimana dal richiamo di confezioni ao Polenghi Lombardo, Mukki eria Soresina nei punti vendita di Esselunga, Coop, Carrefour e Bennet per sospetta presenza di “materiali indesiderati” che è appena scattato un nuovo richiamo precauzionale. Sempre per lo stesso motivo. Questa volta a essere segnalati dal, ancora per presenza di, alcuni lotti di altri 4tutti prodotti dalla stessa azienda: la Centrale deld’Italia S.p.A nel suo stabilimento di Vicenza (è sempre l’azienda protagonista del passato richiamo).Nuova, quali sono iSono finiti nel mirinocommerciali:Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers. 🔗 Secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corpi estranei nel latte, richiamati altri quattro marchi: l’avviso del Ministero della salute - Il Ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di quattro marchi di latte per possibili corpi estranei nel prodotto che si vanno ad aggiungere ai precedenti richiami scattati per lo stesso motivo: Lotti e marchi interessati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Corpi estranei nel latte, in corso maxi richiamo: "Non bevetelo" - Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di latte per la possibile presenza di corpi estranei. Oltre ai marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina già indicati da diverse catene di supermercati, sono coinvolti anche i marchi... 🔗messinatoday.it

Latte e tonno, “corpi estranei” nei contenitori di plastica e vetro. Raffica di ritiri dai supermercati, è allarme - Corsa contro il tempo per ritirare dal mercato prodotti alimentare “potenzialmente nocivi”. Marchi e lotti di produzione sotto la lente 🔗affaritaliani.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nel latte trovati corpi estranei, l'ultima allerta del ministero della Salute: coinvolti 4 marchi. Quali sono i rischi; Latte ritirato da supermercati per presenza di corpi estranei, 4 marchi coinvolti: nuova allerta del ministero; Corpi estranei nel latte, quattro marchi ritirati dai supermercati: l'ultima allerta del Ministero della Salute; Nuova allerta latte, 4 marchi ritirati dai supermercati per presenza di corpi estranei. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Corpi estranei all’interno, ritirati quattro marchi di latte - L’allerta alimentare nei supermercati continua. Dopo i recenti ritiri che hanno coinvolto i marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, il ... 🔗ilfattovesuviano.it

Allarme per la presenza di”materiali indesiderati” nel latte, quattro marchi richiamati: ecco i lotti ritirati dai supermercati - Il Ministero della Salute segnala un nuovo richiamo per diversi lotti di latte intero UHT a causa della possibile presenza di corpi estranei. Ecco i marchi coinvolti ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Corpi estranei nel latte, richiamati altri quattro marchi: l’avviso del Ministero della salute - Il Ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di quattro marchi di latte per possibili corpi ... 🔗fanpage.it