© Lanazione.it - Coro Rock di Arezzo in concerto questa sera alle 21 al teatro Pietro Aretino Arezzo, 3 maggio 2025 – Coro Rock di Arezzo in concerto questa sera alle 21 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia. Un appuntamento a ingresso libero che vedrà sul palco la formazione 100% inclusiva, nata ad Arezzo, grazie all’associazione Toscanabile, e composta da circa 20 persone. Un formidabile strumento di inclusione e integrazione intergenerazionale. «L’associazione ToscanAbile con il Coro Rock di Arezzo – dichiara il presidente Salvatore Mauro – porta avanti un nuovo strumento di inclusione sociale, combinando la potenza e l’energia del Rock con la bellezza e l’armonia di un Coro in modo unico e coinvolgente. È fin dalla sua fondazione aperto anche ai principianti e non a caso è stato scelto il centro di aggregazione sociale di Pescaiola come luogo per le lezioni settimanali, perché la musica Rock interessa ormai quattro generazioni ed in questo ambiente molto frequentato è stato possibile trovare persone motivate e con la giusta voglia di divertirsi e di includere. 🔗 , 3 maggio 2025 –diin21 aldi via Bicchieraia. Un appuntamento a ingresso libero che vedrà sul palco la formazione 100% inclusiva, nata ad, grazie all’associazione Toscanabile, e composta da circa 20 persone. Un formidabile strumento di inclusione e integrazione intergenerazionale. «L’associazione ToscanAbile con ildi– dichiara il presidente Salvatore Mauro – porta avanti un nuovo strumento di inclusione sociale, combinando la potenza e l’energia delcon la bellezza e l’armonia di unin modo unico e coinvolgente. È fin dalla sua fondazione aperto anche ai principianti e non a caso è stato scelto il centro di aggregazione sociale di Pescaiola come luogo per le lezioni settimanali, perché la musicainteressa ormai quattro generazioni ed in questo ambiente molto frequentato è stato possibile trovare persone motivate e con la giusta voglia di divertirsi e di includere. 🔗 Lanazione.it

