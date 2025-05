Coppa Penna 2023 | Trionfo Hopplà Firenze nel campionato toscano Elite e Under 23

AREZZO Primo maggio con ben tre corse come da tradizione in provincia di Arezzo. La gara più attesa era in Valdarno, con la 56esima Coppa Penna valevole come campionato toscano per Elite e Under 23. Alla fine ben tre vincitori tutti dell'Hopplà Firenze. Ci speghiamo meglio. La gara è stata vinta da Marco Manenti, corridore bresciano davanti al compagno di squadra Andrea Alfio Bruno, terzo 31'' Umberto Ceroli dell'abruzzese Aran, quarto e quinto assoluti Matteo Regnanti e Riccardo Lorello campioni regionali rispettivamente tra gli Elite e gli Under 23. Al via 124 corridori von la media che ha sfiorato i 42 orari in una giornata di sole e caldo. Tra gli juniores a Mercatale di Cortona nel 24esimo trofeo Val di Pierle nota curiosa, il successo del giapponese Narita Koshi e almeno nel nostro territorio è la prima volta in assoluto che succede.

