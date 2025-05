Coppa Iqbal Masih il rugby siciliano in campo contro lo sfruttamento minorile

© Messinatoday.it - Coppa Iqbal Masih, il rugby siciliano in campo contro lo sfruttamento minorile Coppa Iqbal Masih”, organizzato dalla ASD rugby I Briganti APS.Un appuntamento ormai diventato una tappa imprescindibile per il movimento rugbistico giovanile siciliano, nato con l'obiettivo di. 🔗 Si è svolto nella giornata di domenica, con grande partecipazione ed entusiasmo, il XVII Torneo “”, organizzato dalla ASDI Briganti APS.Un appuntamento ormai diventato una tappa imprescindibile per il movimento rugbistico giovanile, nato con l'obiettivo di. 🔗 Messinatoday.it

Su altri siti se ne discute

Rugby: Fiamme Oro e Rovigo conquistano la finale di Coppa Italia - Si sono disputate nella giornata di oggi le due semifinali di Coppa Italia di rugby. A Padova sono scesi in campo il Petrarca Rugby e le Fiamme Oro Roma, mentre a Rovigo la sfida è stata tra i rossoblù di casa e il Valorugby Emilia. In palio i due posti per la finalissima. Ecco come è andata. Nella prima sfida le Fiamme Oro sono state protagoniste di una grande rimonta in casa del Petrarca Padova. 🔗oasport.it

Rugby, Rovigo vince la Coppa Italia in rimonta, battute le Fiamme Oro - Si è appena conclusa allo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo la finale di Coppa Italia di rugby e in campo sono scesi i padroni di casa del Rovigo e le Fiamme Oro Roma. Per i veneti un ritono dopo la vittoria nell’edizione 2019-2020, mentre per la squadra della Polizia di Stato la chance di dimenticare la finale persa con il Petrarca Padova nel 2022. Ecco come è andata. Bastano 100 secondi al Rovigo per trovare la prima meta del match. 🔗oasport.it

Trofeo Denti, festa di sport a Prato: vince la coppa il Sesto Rugby - Prato, 14 aprile 2025 - E' il Sesto Rugby ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del trofeo Luciano Denti, organizzato a Prato nell'impianto di Coiano dal Gispi Rugby. Una vera e propria festa dello sport spalmata nell'arco di tutto il weekend appena trascorso, che ha visto in campo centinaia di giovani rugbisti fra Under 6, 8, 10 e 12. Alla fine a vincere l'ambita coppa è stata la truppa del Sesto Rugby, grazie alla somma complessiva dei piazzamenti nel trofeo Cambi (riservato ad Under 8 e 10) e nel trofeo Visintin (Under 12). 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa Iqbal Masih, il rugby siciliano in campo contro lo sfruttamento minorile; Coppa Iqbal Masih - Università di Catania. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Con la “Coppa Iqbal Masih” il rugby in campo contro lo sfruttamento minorile - Grande partecipazione ed entusiasmo per il XVII Torneo “Coppa Iqbal Masih”, organizzato dal Rugby I Briganti Aps. Un appuntamento ormai diventato una tappa fissa per il movimento rugbistico giovanile ... 🔗messinasportiva.it

Librino. Il torneo di rugby “Iqbal Masih”, palla ovale e solidarietà - Domenica si è svolto al Campo San Teodoro Liberato il partecipatissimo “XXVII° Torneo Iqbal Masih di Rugby – contro lo sfruttamento del lavoro minorile”, articolato torneo organizzato con successo da“ ... 🔗lasicilia.it