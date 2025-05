Convocati Juve per il Bologna | 8 assenti per Tudor! C’è Adzic la lista completa per il match del Dall’Ara

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Bologna: 8 assenti per Tudor! C’è Adzic, la lista completa per il match del Dall’Ara Convocati Juve per il Bologna: 8 assenti per Tudor! C’è Adzic, la lista ufficiale per il match del Dall’Ara in programma domani alle 20.45Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i Convocati per la partita di domani contro il Bologna, valida per la 35ª giornata di Serie A. Sono gli assenti di Tudor: ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal si aggiungono Kelly, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic e lo squalificato Yildiz. Sale Adzic dalla Next Gen. Di seguito riportata la lista completa.I Convocati per #BolognaJuve ????Powered by Azimut pic.twitter.comZZX7SdjC23— JuventusFC (@Juventusfc) May 3, 20251 Perin2 Alberto5 Locatelli7 Conceicao11 Gonzalez12 Veiga15 Kalulu16 McKennie17 Adzic19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz27 Cambiaso29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 Mbangula . 🔗 per il: 8per! C’è, laufficiale per ildelin programma domani alle 20.45Attraverso il proprio sito ufficiale, laha reso noti iper la partita di domani contro il, valida per la 35ª giornata di Serie A. Sono glidi: ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal si aggiungono Kelly, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic e lo squalificato Yildiz. Saledalla Next Gen. Di seguito riportata la.Iper #????Powered by Azimut pic.twitter.comZZX7SdjC23—ntusFC (@ntusfc) May 3, 20251 Perin2 Alberto5 Locatelli7 Conceicao11 Gonzalez12 Veiga15 Kalulu16 McKennie1719 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz27 Cambiaso29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 Mbangula . 🔗 Juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Convocati Juve, le scelte di Thiago Motta contro la Fiorentina: due ritorni importanti per una sfida decisiva - Convocati Juve, contro la Fiorentina sfida decisiva per il futuro: Thiago Motta recupera tre giocatori, ecco l’elenco completo Pubblicata la lista dei convocati della Juve in vista del prossimo impegno, decisiva per i bianconeri, contro la Fiorentina. Thiago Motta per l’occasione recupera Savona e Conceicao oltre a Rouhi, mentre rimangono ai box i lungodegenti Bremer, […] 🔗calcionews24.com

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A La Juve di Igor Tudor torna in campo domenica sera per la sfida contro il Bologna dopo la vittoria contro il Monza. Una partita fondamentale per la lotta al quarto posto. Come appreso da Juventusnews24.com, la conferenza stampa di Tudor per la sfida contro i felsinei si terrà domani, sabato 3 maggio 2025 alle ore 14:00. 🔗juventusnews24.com

Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione - Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Convocati Juve per il Bologna: 8 assenti per Tudor; LIVE TJ - I convocati: out in 8. Allenamento terminato. A breve la partenza per Bologna; Serie A: domenica alle 20.45 Bologna-Juventus. Probabili formazioni DIRETTA; I convocati per Juventus-Bologna. 🔗Se ne parla anche su altri siti

TJ - I convocati: out in 8. Allenamento terminato. Nel pomeriggio la partenza per Bologna - 17:38 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Bologna: "Sfida importante in programma per ... 🔗tuttojuve.com

Serie A: domenica alle 20.45 Bologna-Juventus. Probabili formazioni DIRETTA - in campo domenica alle 20.45 Bologna-Juventus DIRETTA Per il big match casalingo con la Juventus, scontro diretto per il quarto posto che vale la Champions Italiano potrebbe ritrovare Ferguson in ... 🔗ansa.it

Bologna-Juventus, Tudor: "Vlahovic e Koopmeiners non saranno convocati" - Giornata di vigilia prima dello scontro diretto che può valere la Champions League. Domenica alle 20.45 al Dall'ara la Juventus si gioca tantissimo contro il Bologna, sfida introdotta in conferenza ... 🔗sport.sky.it