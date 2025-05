Convegno storico nel bicentenario della nascita della beata Maria Teresa Scrilli

Convegno storico per ricordare la beata Maria Teresa Scrilli nel bicentenario della nascita (1825-2025). Sabato 10 maggio, nella Sala Grande dell'Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, si terrà un convegno per ricordare la beata nel bicentenario (1825-2025). Maria Teresa Scrilli (Montevarchi, 15 maggio 1825 – Firenze, 14 novembre 1889)

