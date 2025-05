Controlli interforze | multe salate a commercianti e un bar a rischio chiusura

Controlli interforze: multe salate a commercianti e un bar a rischio chiusura

Proposta di chiusura di un bar, sanzioni salate ad alcuni commercianti e una patente ritirata. Questo il bilancio di una serie di controlli che nel pomeriggio di ieri (2 maggio) sono stati effettuati a Ceglie Messapica e Villa Castelli. In azione la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza.

