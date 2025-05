Controlli Alto impatto giro di vite della polizia al Piano | due denunce

© Anconatoday.it - Controlli "Alto impatto", giro di vite della polizia al Piano: due denunce Alto impatto disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa - d'intesa con il Prefetto - nelle zone del Piano, soprattutto il sabato mattina dove si registra una maggiore affluenza anche per la presenza del mercato rionale in Piazza D'armi. Le persone. 🔗 ANCONA – Proseguono i servizi addisposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa - d'intesa con il Prefetto - nelle zone del, soprattutto il sabato mattina dove si registra una maggiore affluenza anche per la presenza del mercato rionale in Piazza D'armi. Le persone. 🔗 Anconatoday.it

Operazione “Alto Impatto”, controlli e denunce a Castel Volturno - Tempo di lettura: 2 minutiOperazione “Alto impatto” a Castel Volturno (Caserta), con l’impiego in strada di oltre 40 unità tra appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’A.S.L. Dieci le persone denunciate per vari reati, tra cui rissa, abbandono di rifiuti e guida in stato di ebbrezza; in totale sono stati poi controllati più di 200 veicoli e 500 persone, mentre altri controlli hanno riguardato altri 40 soggetti sottoposti a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. 🔗anteprima24.it

"Alto impatto" al Colosseo: controlli a tappeto nei pressi del dormitorio invernale - Un'operazione Alto impatto ha interessato nella giornata di oggi, venerdì 14 febbraio, la zona del Colosseo e le aree limitrofe considerate più a rischio per reati e condizioni di degrado. In azione le pattuglie della squadra volante con il supporto del reparto Prevenzione crimine del Lazio... 🔗latinatoday.it

Contrasto alla criminalità, i controlli ad Alto Impatto arrivano anche ad Itri - Controlli ad "Alto Impatto" anche nella zona di Itri. Qui, come accaduto in questi giorni anche ad Aprilia, si è concentrata l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno intensificato i servizi volti a contrastare la criminalità diffusa e per la prevenzione e repressione dei reati predatori, in... 🔗latinatoday.it

Il giro di vite alla mala movida. Scattano maxi controlli dei carabinieri - Operazione ad “alto impatto“ a Santa Croce dopo la rissa dei giorni scorsi. In campo sette pattuglie: controllate 88 persone e 6 esercizi commerciali. Giro di contro la mala movida ... 🔗lanazione.it

Operazione ’Ad alto impatto’, controlli e denunce - Proseguono le operazioni straordinarie ’Ad alto impatto’, con l’obiettivo di ... ha fatto registrare controlli nei confronti di 332 persone complessivamente. Una delle quali è stata ... 🔗lanazione.it

Il giro di vite alla mala movida. Scattano maxi controlli dei carabinieri - Giro di contro la mala movida ... quelli della Compagnia di San Miniato che hanno condotto un servizio ad "alto impatto" nel territorio del Comune di Santa Croce con l’obiettivo di contrastare ... 🔗msn.com