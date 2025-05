Controlli al confine a marzo effettuati ventuno arresti

© Triesteprima.it - Controlli al confine, a marzo effettuati ventuno arresti ventuno arresti l’ultimo bilancio mensile delle attività della polizia di frontiera di Trieste. Tra il 27 febbraio e il 30 marzo 2025, con cadenza pressoché giornaliera, al confine con la Slovenia sono state arrestate quattordici persone in flagranza di reato e sette in. 🔗 TRIESTE - Ammonta al’ultimo bilancio mensile delle attività della polizia di frontiera di Trieste. Tra il 27 febbraio e il 302025, con cadenza pressoché giornaliera, alcon la Slovenia sono state arrestate quattordici persone in flagranza di reato e sette in. 🔗 Triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

Mauro Coruzzi ricoverato in ospedale dopo 2 anni dall'ictus ischemico del marzo 2023: "Necessari controlli, starò qui due settimane" - VIDEO - In un video pubblicato sui social, il conduttore rivela di essere ricoverato in ospedale, ma nonostante le difficoltà nel parlare dovute all'ictus ischemico di due anni fa, riesce a scherzare: "Volere divino, ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival" Mauro Coruzzi, in arte Platinet 🔗ilgiornaleditalia.it

Dal 17 marzo scattano maggiori controlli in un quartiere di Verona da parte degli accertatori della sosta - Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione "Sosta Responsabilmente" promossa da Amt3, con l'obiettivo di informare gli automobilisti sulle vie soggette a maggiori controlli da parte degli accertatori della sosta. Per la settimana compresa tra lunedì 17 marzo e domenica 23 marzo, i... 🔗veronasera.it

Visite fiscali docenti e ATA, i controlli possono essere effettuati anche nei festivi e nei fine settimana. Due le fasce orarie - Come è noto, l'Inps, con il messaggio 4620/2023, a seguito di una sentenza del Tar del Lazio, ha uniformato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici e privati. L'articolo Visite fiscali docenti e ATA, i controlli possono essere effettuati anche nei festivi e nei fine settimana. Due le fasce orarie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Controlli al confine, a marzo effettuati ventuno arresti; Controlli della velocità in Ticino: dove sono gli autovelox dal 24 febbraio al 2 marzo; Controlli della velocità con i radar mobili in Ticino: i paesi interessati da lunedì; Si nascondeva in giro per l'Europa da nove anni, ladro di rame arrestato al confine. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Terremoto sulla Costa Garganica, paura a Termoli e nel Basso Molise. Controlli effettuati, non si registrano danni - La scossa non ha causato danni. A Campomarino, dove i controlli saranno effettuati nella mattina di sabato 15 marzo, le scuole resteranno chiuse. Per quel che concerne la Diga del Liscione, sentita la ... 🔗cblive.it

Funivia Faito, i controlli manutentivi dell’Eav effettuati nove giorni prima del crollo - “Nel mese di marzo 2024 (la legge stabilisce l’obbligo ... in una nota in cui si sottolinea come “relativamente ai controlli del 2025, in linea con quanto previsto dai regolamenti, la ... 🔗internapoli.it