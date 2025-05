Contro di me attacchi sessisti Mi ripresenterò agli elettori

Cosa riportano altre fonti

Meloni: “Contro di me attacchi sessisti, nel silenzio dei paladini dei diritti. Leali con Trump, ma non subalterni” - Roma, 2 maggio 2025 – Dalla sicurezza sul lavoro al premierato ("la madre di tutte le riforme"). Dai rapporti con Donald Trump, che ringrazia per "voler ripristinare il Columbus Day", a quelli con Ursula von der Leyen e Keir Starmer ("premier pragmatico"). Passando per il no all'utilizzo strumentale dell'antifascismo all'essere stata "troppe volte" oggetto di "attacchi sessisti vergognosi, nel silenzio e nell'indifferenza di quelli che si riempiono la bocca dei diritti delle donne". 🔗quotidiano.net

Meloni accusa la sinistra: "Contro di me attacchi sessisti vergognosi nel silenzio" - Un colpo al cuore della propaganda di sinistra. Giorgia Meloni, intervistata dal direttore dell'agenzia Adnkronos Davide Desario, tira in ballo opposizioni e media compiacenti con parole chiare, nette, incontrovertibili, durissime. Un richiamo severo alla responsabilità di chi ha spinto la battaglia politica oltre i confini dell'odio. "Sono cresciuta in un quartiere storicamente di sinistra (Garbatella a Roma, ndr) e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche. 🔗liberoquotidiano.it

"Contro di me attacchi sessisti, ma loro stanno zitti". Meloni inchioda i "paladini dei diritti" - La premier, incalzata da Adnkronos, ha mandato un messaggio all'opposizione: "Dirò agli elettori ve lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto". Poi aggiunge: "Vogliamo essere ricordati come il governo che ha aumentato il lavoro" 🔗ilgiornale.it