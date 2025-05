Continua l’allestimento della Cappella Sistina in vista del conclave del 7 maggio | il video dei lavori

Nella Cappella Sistina, dove si svolgerà il conclave, sono arrivate le due stufe, dove vengono bruciate le schede delle votazioni: la prima è del '39 e servirà a bruciare le schede degli scrutini; la seconda è più recente, del 2005, e sarà utilizzata invece per bruciare i fumogeni che dovrebbero dare il colore nero in caso di non elezione e quello bianco al momento della scelta del successore di Papa Francesco. I vigili del fuoco vaticani sono saliti sul tetto della Cappella Sistina per montare il comignolo delle fumate. A partire da mercoledì 7 maggio avrà gli occhi puntati di tutto il mondo perché sarà proprio quel comignolo, con il colore del fumo, nero o bianco, a comunicare se e quando i cardinali avranno scelto il nuovo Papa. Fervono intanto i lavori della Sistina che in questi giorni sarà sotto osservazione.

Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” - Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” José Luis Ballester ha fatto una cosa scandalosa. Ha ammesso di aver fatto pipì nel Rae’s Creek, tra un colpo degli Augusta Masters, una specie di Wimbledon del golf. Lo spagnolo stava giocando a fianco del numero 1 al mondo Scottie Scheffler e non ce l’ha fatta più: Mentre si dirigeva verso la tredicesima buca… “mi ero completamente dimenticato che avevamo quei bagni a sinistra del teebox. 🔗ilnapolista.it

