Continassa Juve | in 8 saltano la trasferta contro il Bologna le possibili scelte di Tudor per lo spareggio Champions

Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.

Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa

Sono 8 gli assenti di Tudor per Bologna Juve: ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal si aggiungono Kelly, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic e lo squalificato Yildiz. Sale Adzic dalla Next Gen.

Infortunati Juve: il punto dall'infermeria

Milik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Tempi di rientro ancora incerti

Bremer: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita

Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

