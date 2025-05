Conte vicino a un capolavoro nessuno si aspettava lo scudetto senza Kvaratskhelia Libero

Anche Libero ovviamente scrive della lotta scudetto tra Napoli e Inter che giocano oggi. Alle 18 il Napoli a Lecce, alle 20.45 l'Inter in casa contro il Verona.Scrive Libero:A proposito di Champions, Conte ha fatto i complimenti all'Inter per la grandissima partita disputata con il Barcellona, sottolineando che «non sono finiti». La sua storia con l'Inter è acqua passata, il qui e ora vede Conte vicino a un capolavoro, perché nessuno si aspettava lo scudetto del Napoli dopo la cessione di Kvaratskhelia e quel durissimo mese di febbraio da zero vittorie. La squadra è stata brava a non disunirsi, sotto la guida di un grande allenatore che è stato bravo a variare tatticamente ogni volta che ce n'è stato bisogno.

