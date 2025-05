Conte | Non vincere oggi ci avrebbe cambiato la vita! Scudetto? Per ora non c’è niente se arriverà…

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Oggi era una partita complicata, la temevo. Venivano da un pareggio con l'Atalanta e in più c'è stata quella disgrazia che ha colpito una persona che conoscevo: sono vicino al Lecce e ai leccesi. Ma noi dovevamo mandare un segnale positivo, e lo abbiamo fatto. Bene il primo tempo, poi siamo stati meno propositivi, ma abbiamo portato a casa una vittoria importante, anche se non la più importante».

OBIETTIVO – «È una tappa fondamentale, ci siamo arrivati gestendo un'emergenza: sembra normale, ma oggi Olivera ha giocato centrale per la prima volta.

