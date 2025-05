Conte Juve Cruciani si domanda | Perché nonostante un contratto col Napoli lo vedo accostato ai bianconeri o da altre parti? Mi viene il sospetto…

Conte Juve, Cruciani si domanda sull’allenatore del Napoli: tutte le dichiarazioni sul tecnico accostato ai bianconeriGiuseppe Cruciani ha parlato a ad Area Fritta per quanto riguarda il futuro dell’allenatore del Napoli Conte, accostato alla Juve.PAROLE – «Perché, nonostante un contratto col Napoli, leggo di Conte alla Juve o da altre parti? Mi viene il sospetto, e non sono dietrologo, non mi appassionano i complotti. Ma ho il sospetto, e sarei felice di essere smentito, che sia stato talmente furbo da far inserire nel contratto una piccola postilla. Vorrei che il Napoli me la smentisse, ho questo sospetto. Questa postilla, questa clausola: con lo scudetto, la possibilità di liberarsi per andare da un’altra parte. Non è mai stato chiarito questo fatto, se c’è o meno la clausola a zero o comunque a una cifra molto bassa». 🔗 sisull’allenatore del: tutte le dichiarazioni sul tecnicoaiGiuseppeha parlato a ad Area Fritta per quanto riguarda il futuro dell’allenatore delalla.PAROLE – «uncol, leggo diallao da? Miil sospetto, e non sono dietrologo, non mi appassionano i complotti. Ma ho il sospetto, e sarei felice di essere smentito, che sia stato talmente furbo da far inserire neluna piccola postilla. Vorrei che ilme la smentisse, ho questo sospetto. Questa postilla, questa clausola: con lo scudetto, la possibilità di liberarsi per andare da un’altra parte. Non è mai stato chiarito questo fatto, se c’è o meno la clausola a zero o comunque a una cifra molto bassa». 🔗 Juventusnews24.com

