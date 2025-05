Conte insultato dai tifosi leccesi all’arrivo del pullman del Napoli

© Ilnapolista.it - Conte insultato dai tifosi leccesi all'arrivo del pullman del Napoli

Il Napoli è appena arrivato al Via del Mare, dove tra poco più di un'ora giocherà una partita importantissima per la corsa scudetto contro il Lecce. Una partita che è molto sentita dal pubblico di casa, non solo per l'importanza ai fini della classifica, ma anche per il fatto che il tecnico del Napoli, Antonio Conte è leccese. Proprio su di lui si è infatti catalizzata l'attenzione dei tifosi al passaggio del pullman azzurro. Come riportato da un video dei colleghi di TuttoNapoli.net. Tantissimi gli insulti ai danni di Conte che si sono levati dal pubblico

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Tutto Napoli.net (@tuttoNapolinet)

L'articolo Conte insultato dai tifosi leccesi all'arrivo del pullman del Napoli ilNapolista.

