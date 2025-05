Conte | È una tappa importante poi nuova stoccata sugli infortuni

Conte ai microfoni di Dazn nel post partita.Finisce 0-1 a Via del Mare con gli azzurri di Antonio Conte che sono riusciti ad evitare uno degli scogli più imponenti in questo rush finale. La partita contro il Lecce, infatti, ha visto i partenopei patire il pressing alto del Lecce che ha provato fino alla fine ad accaparrarsi un punto, utile per il discorso salvezza. Nonostante un Napoli tutt'altro che brillante, sono arrivati 3 punti fondamentali per il sogno scudetto. Nel post partita, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.Conte sicuro: "C'è grande unità d'intenti, siamo cresciuti tantissimo"Rispetto ai 3 punti conquistati e sul dramma vissuto dal Lecce nell'ultimo periodo:"Vittoria importante a questo punto.

Nuova panchina per Conte: la scelta è fatta - Antonio Conte e l’addio possibile al Napoli dopo un solo anno, ecco la squadra che può allenare: inizia la rivoluzione delle panchine Il cambio della guardia in vetta alla classifica è il verdetto più significativo di un turno di campionato che non è stato decisamente banale, riservando non poche sorprese. Il Napoli ha ceduto il passo all’Inter, con la sconfitta contro il Como, a una settimana dallo scontro diretto che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto. 🔗calciomercato.it

Napoli, nuova tegola per Conte: l’ennesimo infortunio è una doccia fredda - Ancora problemi per Antonio Conte: nuovo infortunio per il calciatore del Napoli. Il comunicato del club partenopeo. Dopo il soffertissimo pareggio ottenuto contro il Bologna, il Napoli è obbligato a tornare alla vittoria. Nel match che chiuderà la trentaduesima giornata di Serie A, la squadra di Antonio Conte ospiterà l’Empoli allo Stadio Maradona. In ballo tre punti fondamentali per la corsa Scudetto, con l’Inter capolista rimasta a tre lunghezze dagli azzurri dopo il passo falso di Parma. 🔗rompipallone.it

Conte: «I miei giocatori non devono ragionare in base alle pressioni. L’importante è dare tutto in campo» - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro l’Inter, ha parlato anche della pressione che possono avere i suoi ragazzi. Leggi anche: Conte: «Ci siamo meritati di giocare un top match ma non deve metterci pressione» Conte: «Si può perdere ma gli altri devono dimostrare di essere più bravi» Domani partita scudetto? «Al di là della classifica mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo sette mesi inizia a prendere forma. 🔗ilnapolista.it

Conte a Dazn: “Tappa importante, chi vince scrive la storia gli altri la leggono” - Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lecce-Napoli. Di seguito le sue parole: "Vittoria importante, veramente. A questo punto. 🔗iamnaples.it

Conte: "Vittoria importante. Siamo in emergenza ma non molliamo" - Le parole del tecnico azzurro dopo la vittoria contro il Lecce che lo porta a +6 sull'Inter: "Scudetto? Solo chi vince scrive la storia" ... 🔗corrieredellosport.it

Lecce-Napoli 0-1, Antonio Conte in conferenza stampa: «Scudetto? Una vittoria importante» - «Vittoria davvero importante a questo punto. Temevo tantissimo questa gara per tante situazioni: il Lecce veniva da un pareggio a Bergamo, c'era la disgrazia della morte di Graziano ... 🔗msn.com