© Juventusnews24.com - Conte e la sua mentalità: «Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la leggono. Se lo scudetto sarebbe il capolavoro della mia carriera? Vi dico questo» Conte e la sua mentalità dichiarata dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce: tutte le parole dell’ex Juve L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce mostrando la sua mentalità da vincente: le parole dell’ex Juve.PAROLE – «scudetto? È una tappa importante, non devo mentire. Temevo il Lecce e siamo arrivati gestendo l’emergenza. Olivera ha giocato da centrale, che con me non l’aveva mai fatto. La squadra è cresciuta in maniera incredibile. scudetto capolavoro? Lo dirò quando eventualmente accadrà, ho perso e vinto scudetti all’ultima giornata. Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la leggono». .com 🔗 e la suadichiarata dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce: tutte le parole dell’ex Juve L’allenatore del Napoli Antonioha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce mostrando la suadante: le parole dell’ex Juve.PAROLE – «? È una tappa importante, non devo mentire. Temevo il Lecce e siamo arrivati gestendo l’emergenza. Olivera ha giocato da centrale, che con me non l’aveva mai fatto. La squadra è cresciuta in maniera incredibile.? Lo dirò quando eventualmente accadrà, ho perso e vinto scudetti all’ultima giornata. Chila, glialla». .com 🔗 Juventusnews24.com

