Conte arriva l’indizio definitivo | la scelta per la prossima stagione

© Serieanews.com - Conte, arriva l’indizio definitivo: la scelta per la prossima stagione Conte, c’è l’indizio definitivo: arriva la scelta in vista della prossima stagione, ora non ci sono più dubbiConte, arriva l’indizio definitivo: la scelta per la prossima stagione (Ansa Foto) – SerieAnewsAntonio Conte non è certo un tecnico che parla senza cognizione di causa. Pondera bene ogni singola parola e nelle settimane scorse le sue grida di allarme sono state più che giustificate. Il tecnico salentino non le ha mandate a dire dopo Monza: per ottenere certi risultati, bisogna investire e costruire una squadra all’altezza.Capolista solitario in Serie A dopo le ultime due cadute dell’Inter, è cosciente di come ora le possibilità di titolo del Napoli dipendano esclusivamente da sé stesso. Ha parlato di prodigio in caso di scudetto e sembra davvero difficile dargli torto. Prendere una squadra dal decimo posto e portarla in pochi mesi in testa alla classifica della Serie A è impresa epica, da narrare dai giullari di corte nei secoli a venire. 🔗 Antonio, c’èlain vista della, ora non ci sono più dubbi: laper la(Ansa Foto) – SerieAnewsAntonionon è certo un tecnico che parla senza cognizione di causa. Pondera bene ogni singola parola e nelle settimane scorse le sue grida di allarme sono state più che giustificate. Il tecnico salentino non le ha mandate a dire dopo Monza: per ottenere certi risultati, bisogna investire e costruire una squadra all’altezza.Capolista solitario in Serie A dopo le ultime due cadute dell’Inter, è cosciente di come ora le possibilità di titolo del Napoli dipendano esclusivamente da sé stesso. Ha parlato di prodigio in caso di scudetto e sembra davvero difficile dargli torto. Prendere una squadra dal decimo posto e portarla in pochi mesi in testa alla classifica della Serie A è impresa epica, da narrare dai giullari di corte nei secoli a venire. 🔗 Serieanews.com

Approfondimenti da altre fonti

Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza - David Neres scalpita ed è pronto per ritornare in campo. L’attaccante azzurro ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e sono arrivati segnali confortanti dagli ultimi allenamenti a Castel Volturno, con il calciatore che ha dato segnali incoraggianti ad Antonio Conte. La decisione ufficiale arriverà oggi alle ore 14.30 da […] L'articolo Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

“C’è stata una richiesta”: spunta il possibile indizio sul futuro di Conte, avete sentito? – VIDEO - In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Antonio Conte: il tecnico ha ancora un contratto lungo con il club partenopeo, ma non sono mancati i rumors attorno all’allenatore degli azzurri. L’attenzione in casa Napoli è tutta per questo finale di campionato: in queste ultime sette partite, con ventuno punti in palio, la possibilità di mettere le mani sullo Scudetto, scavalcando ovviamente l’Inter in classifica entro la fine della stagione, è concreta. 🔗spazionapoli.it

Lotta Napoli-Inter, arriva la stoccata a Conte: coinvolti Raspadori e Billing - Si accende la lotta fra Napoli e Inter: arriva la stoccata a Conte, c’entra anche Billing, in gol nel match Scudetto di sabato. Si conferma davvero avvincente la lotta per la vittoria dello Scudetto fra Napoli e Inter. Lo scontro diretto di domenica ha determinato un pareggio che ha confermato il distacco in classifica di un punto fra i due club e, allo stesso tempo, anche la vicinanza di alcune rivali come Atalanta e Juventus. 🔗spazionapoli.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cessione Kvaratskhelia, si allungano i tempi: un indizio arriva da De Laurentiis da... Los Angeles!; Lukaku aspetta Napoli e...arriva l'indizio social | FOTO; Rashford al Milan, ci siamo: l’indizio definitivo; Conte Napoli, spunta l’indizio sulla volontà del tecnico: le ultime. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conte alla Juve, arriva la dichiarazione ufficiale: “Ha già un contratto” - Conte alla Juve: è questa una delle possibilità nel mercato estivo degli allenatori, arriva anche la dichiarazione ufficiale ... 🔗blitzquotidiano.it

Dove allenerà Conte: in diretta si lasciano scappare l’indizio - Quest’oggi, in onda all’emittente RadioCapri e nel corso della trasmissione de Il Secondo Tempo di Bordocampo, ha preso voce il presidente ApT del Trentino, Luciano Rizzi, lasciandosi scappare un ... 🔗spaziointer.it

Futuro Conte, l’indizio non lascia dubbi: il Napoli è pronto - L’indizio sul futuro di Conte non lascia dubbi in casa Napoli, con il club ora pronto a reagire alla notizia giunta fuori Il futuro di Antonio Conte nel Napoli, nelle ultime settimane ... 🔗informazione.it