Conte a 3 partite dallo Scudetto col Napoli ma in Tv ci tiene a precisarlo | “Io me lo ricordo”

Il tecnico ha voluto ribadire i notevoli progressi fatti dalla sua squadra e qual è oggi il frutto di un lavoro iniziato nell'estate scorsa. Poi ha sentenziato: "Chi vince scrive la storia, gli altri la vanno a leggere". 🔗 Fanpage.it

Napoli, 11 partite per credere allo scudetto: spunta una statistica che fa sorridere Conte - Mancano 11 partite al Napoli per credere ancora nello scudetto: spunta un dato che fa ben sperare Antonio Conte e sorridere i tifosi Restano ancora 11 gare da giocare in questa stagione per il Napoli, 11 finali in un campionato di Serie A ricco di incertezza e sorprese. 🔗spazionapoli.it

Scudetto al Napoli, Conte: “Saremmo folli se non ci pensassimo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Saremmo dei folli se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo”. Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Milan e quando ne mancano nove alla conclusione del campionato, lancia la sfida alla capolista Inter e ammette con chiarezza di puntare alla conquista del titolo. “Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere – osserva – siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo. 🔗anteprima24.it

Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato, è il suo peggior risultato dal 2010 (Opta) - La statistica evidenziata da Opta Paolo sugli ultimi risultati del Napoli di Conte. Il tecnico del Napoli nelle ultime sette partite ha fatto appena 8 punti. Si tratta di un record negativo, il peggiore dal 2010 quando allenava l’Atalanta. Allora furono quattro i punti conquistati. Il dato negativo di Conte: otto punti in sette partite «Antonio Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato; in Serie A, in una serie di sette sfide in una singola stagione, è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso). 🔗ilnapolista.it

Conte a 3 partite dallo Scudetto col Napoli ma in Tv ci tiene a precisarlo: “Io me lo ricordo” - Il tecnico ha voluto ribadire i notevoli progressi fatti dalla sua squadra e qual è oggi il frutto di un lavoro iniziato nell'estate scorsa ... 🔗fanpage.it

Lecce-Napoli 0-1, Antonio Conte in conferenza stampa: «Scudetto? Una vittoria importante» - «Vittoria davvero importante a questo punto. Temevo tantissimo questa gara per tante situazioni: il Lecce veniva da un pareggio a Bergamo, c'era la disgrazia della morte di Graziano ... 🔗msn.com

Conte: «Non mentirò: tappa chiave per lo Scudetto; temevo molto il Lecce, pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita» - Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Lecce in trasferta Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro i ... 🔗calcionews24.com