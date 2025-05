Constantini e Mosaner da favola per lo storico oro mondiale nel curling

© Agi.it - Constantini e Mosaner da favola per lo storico oro mondiale nel curling Constantini e Amos Mosaner con una prestazione da favola si sono laureati campioni del mondo del curling misto. I due giocatori azzurri, lei ampezzana, lui trentino, hanno scritto un'altra storica pagina per il curling italiano a meno di un anno dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Vittoria storica Dopo l'oro olimpico a Pechino 2022 con il quale hanno fatto scoprire il curling agli italiani, oggi al 'Willie O'Ree Place' di Fredericton in Canada, nella finale iridata hanno sconfitto per 9 a 4 la Scozia di Jennifer Dodds-Bruce Mouat (campioni del mondo nel 2021). Constantini con una doppia bocciata ha chiuso la partita con un end (mano) di anticipo. I due azzurri avevano vinto tutti e nove gli incontri della prima fase per poi battere in semifinale l'Estonia per 7 a 6. 🔗 AGI - Stefaniae Amoscon una prestazione dasi sono laureati campioni del mondo delmisto. I due giocatori azzurri, lei ampezzana, lui trentino, hanno scritto un'altra storica pagina per ilitaliano a meno di un anno dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Vittoria storica Dopo l'oro olimpico a Pechino 2022 con il quale hanno fatto scoprire ilagli italiani, oggi al 'Willie O'Ree Place' di Fredericton in Canada, nella finale iridata hanno sconfitto per 9 a 4 la Scozia di Jennifer Dodds-Bruce Mouat (campioni del mondo nel 2021).con una doppia bocciata ha chiuso la partita con un end (mano) di anticipo. I due azzurri avevano vinto tutti e nove gli incontri della prima fase per poi battere in semifinale l'Estonia per 7 a 6. 🔗 Agi.it

Ne parlano su altre fonti

Curling, Mondiali doppio misto 2025: Constantini-Mosaner volano ai playoff - L’Italia del curling si conferma grande protagonista ai Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. L’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento di spicco della stagione 2024/25, vede sul ghiaccio la coppia d’oro composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro), i quali sono ancora imbattuti nella competizione. 🔗sportface.it

LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner devono tenere alta la guardia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Fredericton in Canada. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner sfidano il fenomeno Mouat - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.46: L’Italia, campione olimpica in carica, è una delle outsider di lusso in questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver riformato la coppia più titolata del curling azzurro, si presentano da Campioni Olimpici e l’avvio della loro avventura iridata è stata molto promettente. 18.43: Ancora un esame importante per gli azzurri che affrontano i forti scozzesi, che hanno subito ieri sera la prima sconfitta del torneo. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Stefania Constantini: Chi è, cosa fa, età della rivelazione del curling a Pechino 2022; Favola curling per l’Italia: Constantini e Mosaner conquistano un oro storico; Storico Curling. La prima volta di Amos Mosaner e Stefania Constantini; Stefania Costantini e Amos Mosaner sono Campioni del Mondo nel doppio misto! Primo storico oro per l'Italia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Constantini e Mosaner da favola per lo storico oro mondiale nel curling - AGI - Stefania Constantini e Amos Mosaner con una prestazione da favola si sono laureati campioni del mondo del curling misto. I due giocatori azzurri, lei ampezzana, lui trentino, hanno scritto un'al ... 🔗msn.com

Curling: Constantini e Mosaner oro mondiale nel doppio misto - Porta la firma dei campioni olimpici in carica Stefania Constantini ed Amos Mosaner la prima storica medaglia della nazionale di curling ai campionati mondiali di doppio misto. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Curling, Mosaner-Constantini magici: storica finale ai Mondiali, caccia all’oro dopo l’apoteosi olimpica - Insieme fanno sognare. In coppa firmano magie. Uno accanto all'altra raccontano favole. Tre anni fa conquistarono la medaglia d'oro sul ghiaccio di ... 🔗oasport.it