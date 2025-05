© Ilgiorno.it - Consegnate quattro. Stelle al Merito

Nella mattinata del Primo maggio, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si è tenuta la cerimonia di consegna dellealdel Lavoro. Il riconoscimento, riservato ai lavoratori virtuosi, ha premiato 156 neo insigniti Maestri del Lavoro lombardi. Lesono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a lavoratori dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent'anni alle dipendenze di aziende diverse e si siano distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Milano, in collaborazione con il Consolato lombardo della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, sono intervenuti i Prefetti della Lombardia e le massime Autorità regionali e locali.