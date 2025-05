Coni Cochi | Prossimo presidente? Pancalli e Bonfiglio hanno ottimo curriculum

© Lapresse.it - Coni, Cochi: “Prossimo presidente? Pancalli e Bonfiglio hanno ottimo curriculum” Pancalli? Sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto sì che il Cip fosse un soggetto pubblico come il Coni”. Così il presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, commentando con i cronisti i possibili nomi caldi per l’elezione del Prossimo presidente Coni nazionale, a margine dell’evento di Tennis and Friends al Foro Italico. “Sicuramente gode della mia stima, ma ci sono anche altri candidati. Anche il presidente Luciano Bonfiglio della Federazione italiana kayak è di tutto rispetto”. Cochi ha chiarito che “chiunque sarà il presidente del Coni nazionale il Coni Lazio sarà pienamente collaborativo. Per dovere istituzionale e per i cinque cerchi olimpici, che ci impongono una certa disciplina”. 🔗 ? Sicuramente ha undi tutto rispetto, ha fatto sì che il Cip fosse un soggetto pubblico come il”. Così ildelLazio, Alessandro, commentando con i cronisti i possibili nomi caldi per l’elezione delnazionale, a margine dell’evento di Tennis and Friends al Foro Italico. “Sicuramente gode della mia stima, ma ci sono anche altri candidati. Anche ilLucianodella Federazione italiana kayak è di tutto rispetto”.ha chiarito che “chiunque sarà ildelnazionale ilLazio sarà pienamente collaborativo. Per dovere istituzionale e per i cinque cerchi olimpici, che ci impongono una certa disciplina”. 🔗 Lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni - (Adnkronos) – Oggi, nella sede di Via Flaminia 830, si è svolta l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche di presidente e dei membri di Giunta del Comitato Regionale Lazio del Coni per il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea erano presenti 61 aventi diritto al voto, di cui nove deleghe, e al termine dello scrutinio Alessandro Cochi è stato eletto alla presidenza del Comitato Regionale Lazio del Coni con 46 voti, superando l’altro candidato Fabio Appetiti che ha raccolto 15 voti. 🔗.com

Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni - (Adnkronos) – Oggi, nella sede di Via Flaminia 830, si è svolta l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche di presidente e dei membri di Giunta del Comitato Regionale Lazio del Coni per il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea erano presenti 61 aventi diritto al voto, di cui nove deleghe, e al termine dello scrutinio Alessandro Cochi […] L'articolo Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Zaia, le ipotesi per il futuro dopo il no al terzo mandato: presidente Coni, sindaco di Venezia o ministro del Turismo, ma l'obiettivo è la presidenza Eni - RETROSCENA - Diversi gli incarichi sul tavolo per Zaia, che deve fare i conti con il "no" della Consulta sul terzo mandato Sono diverse le ipotesi per il futuro di Luca Zaia dopo il no al terzo mandato alla guida della regione Veneto sancito dalla Corte Costituzionale. Nonostante il leghista abbia scherzo 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Coni, Cochi: “Prossimo presidente? Pancalli e Bonfiglio hanno ottimo curriculum”; Australia al voto, ai seggi il primo ministro Albanese e... i bagnanti; Il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi ha confermato Delegato Coni di Viterbo Ugo Baldi.; Alessandro Cochi è il nuovo presidente del Coni Lazio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Coni, Cochi: “Prossimo presidente? Pancalli e Bonfiglio hanno ottimo curriculum” - (LaPresse) “Pancalli? Sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto sì che il Cip fosse un soggetto pubblico come il Coni”. Così ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Coni, ufficiale il 26 giugno si elegge il nuovo Presidente, chi sono i candidati - Tra poco meno di due mesi verrà eletto il nuovo Presidente del Coni. L’attuale numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, sarà costretto a lasciare l’incarico dopo tre mandati, nonostante la su ... 🔗tag24.it

Coni, Alessandro Cochi nuovo presidente del Comitato Regionale Lazio: in carica per il quadriennio 2025-2028 - Cochi, romano ... del Comitato Regionale Lazio del CONI per il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche di Presidente e dei membri di Giunta erano presenti ... 🔗leggo.it