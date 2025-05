Conferenza stampa Zanetti post Inter Hellas Verona | Non sono totalmente insoddisfatto! I nerazzurri hanno due squadre parlare di riserve è un’offesa…

Conferenza stampa Zanetti post Inter Hellas Verona: «Non sono totalmente insoddisfatto! I nerazzurri hanno due squadre, parlare di riserve è un'offesa.» Le parole del tecnico del VeronaCosi Paolo Zanetti nella Conferenza stampa post Inter Verona:SULLA GARA- «Non sono totalmente insoddisfatto, avrei voluto l'aggressività del secondo tempo anche nel primo. L'Inter ha due squadre, parlare di riserve è un'offesa. Siamo stati troppo bassi a inizio primo tempo, ed è capitato l'episodio che ci ha messo in difficoltà. Non abbiamo sbracato, nella ripresa siamo stati più aggressiviPARTITA CON IL LECCE- «Mettiamoci alle spalle questa partita, dobbiamo fare una settimana perfetta. Abbiamo sciupato un match point nello scorso turno, ora ne abbiamo un altro perché, con merito, siamo ancora padroni del nostro destino.

