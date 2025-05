Conferenza stampa Niasse post Inter Verona | Impareremo dalla partita di oggi daremo tutto nelle prossime 3

Conferenza stampa Niasse post Inter Verona: «Impareremo dalla partita di oggi, daremo tutto nelle prossime 3»

Conferenza stampa Niasse post Inter Verona: le parole dell’attaccante degli scaligeri dopo la sconfitta rimediata in campionatoLa Conferenza stampa di Cheikh Niasse al termine di Inter Hellas Verona, match del 35° turno del campionato di Serie A vinto dai nerazzurri per 1 a 0: queste le parole del calciatore degli scaligeri dopo la sconfitta di oggi. Decisiva la rete dal dischetto di Kristjan Asllani nel corso del primo tempo.PROBLEMA FISICO? – «Ero solo stanco. Dobbiamo imparare dalla partita di stasera, ci sono cose fatte bene e altre meno bene. Mancano ancora tre partite, sappiamo che dobbiamo lottare e lo faremo per la società e i nostri tifosi. Pensiamo di partita in partita, daremo tutto nelle prossime. Saranno tre finali per noi».SUL MIO FUTURO – «Al momento sono concentrato sul Verona, so cosa dobbiamo fare in questo finale di campionato. 🔗 : le parole dell’attaccante degli scaligeri dopo la sconfitta rimediata in campionatoLadi Cheikhal termine diHellas, match del 35° turno del campionato di Serie A vinto dai nerazzurri per 1 a 0: queste le parole del calciatore degli scaligeri dopo la sconfitta di. Decisiva la rete dal dischetto di Kristjan Asllani nel corso del primo tempo.PROBLEMA FISICO? – «Ero solo stanco. Dobbiamo impararedi stasera, ci sono cose fatte bene e altre meno bene. Mancano ancora tre partite, sappiamo che dobbiamo lottare e lo faremo per la società e i nostri tifosi. Pensiamo diin. Saranno tre finali per noi».SUL MIO FUTURO – «Al momento sono concentrato sul, so cosa dobbiamo fare in questo finale di campionato. 🔗 Internews24.com

