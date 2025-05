Conferenza stampa Josep Martinez post Inter Hellas Verona | Abbiamo messo pressione al Napoli vogliamo fare la storia martedì Il Barcellona soffre quando…

Conferenza stampa Josep Martinez post Inter Hellas Verona: le parole del portiere nerazzurro dopo il successo di oggiLa Conferenza stampa di Josep Martinez al termine di Inter Hellas Verona. Il portiere dei nerazzurri analizza il successo ottenuto nel 25° turno di Serie A.SULLA STAGIONE – «Stiamo facendo una grande stagione, le sconfitte di fila fanno male, ma Abbiamo un grande gruppo e Abbiamo messo pressione al Napoli oggi. Ora pensiamo a martedì, sarà una grandissima partita».COME HO VISTO IL Barcellona – «Una squadra molto offensiva, la seguo abbastanza e la conosco bene. Credo che sarà difficile martedì, oggi hanno giocato anche loro con tanti cambi».FATTORE SAN SIRO – «San Siro sarà un fattore importante, loro sono una squadra forte ma noi stiamo bene e oggi Abbiamo fatto un grande match. 🔗 : le parole del portiere nerazzurro dopo il successo di oggiLadial termine di. Il portiere dei nerazzurri analizza il successo ottenuto nel 25° turno di Serie A.SULLA STAGIONE – «Stiamo facendo una grande stagione, le sconfitte di fila fanno male, maun grande gruppo ealoggi. Ora pensiamo a, sarà una grandissima partita».COME HO VISTO IL– «Una squadra molto offensiva, la seguo abbastanza e la conosco bene. Credo che sarà difficile, oggi hanno giocato anche loro con tanti cambi».FATTORE SAN SIRO – «San Siro sarà un fattore importante, loro sono una squadra forte ma noi stiamo bene e oggifatto un grande match. 🔗 Internews24.com

