Conferenza stampa Farris post Inter Hellas Verona | Lautaro e Pavard a rischio per il Barcellona Le parole di Conte? Non le commento

Conferenza stampa Farris post Inter Hellas Verona: le parole del vice allenatore dei nerazzurri dopo il successo di oggi in campionatoLa Conferenza stampa di Massimiliano Farris al termine di Inter Hellas Verona. Il vice allenatore dei nerazzurri analizza il successo ottenuto nel 25° turno di Serie A.INSEGNAMENTO DA Barcellona? – «Che sono forti (ride, ndr). Ma lo sapevamo, probabilmente si poteva provare a togliere qualche metro a Yamal. C’è comunque il ritorno, c’è grande orgoglio per aver raggiunto questa semifinale, vogliamo regalare questa soddisfazione a noi e alla nostra gente».L’IMPORTANZA DI NON SUBIRE GOL – «La fase difensiva è importante. Non sempre noi come staff e la squadra hanno avuto la lucidità di valutare determinate situazioni, credo comunque che per il percorso fatto abbiamo». 🔗 : ledel vice allenatore dei nerazzurri dopo il successo di oggi in campionatoLadi Massimilianoal termine di. Il vice allenatore dei nerazzurri analizza il successo ottenuto nel 25° turno di Serie A.INSEGNAMENTO DA? – «Che sono forti (ride, ndr). Ma lo sapevamo, probabilmente si poteva provare a togliere qualche metro a Yamal. C’è comunque il ritorno, c’è grande orgoglio per aver raggiunto questa semifinale, vogliamo regalare questa soddisfazione a noi e alla nostra gente».L’IMPORTANZA DI NON SUBIRE GOL – «La fase difensiva è importante. Non sempre noi come staff e la squadra hanno avuto la lucidità di valutare determinate situazioni, credo comunque che per il percorso fatto abbiamo». 🔗 Internews24.com

