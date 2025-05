Condò | Questo Napoli sicuramente non è la squadra più forte del campionato

Napoli ha battuto il Lecce in una partita sporca, una gara in cui gli uomini di Conte hanno saputo gestire il vantaggio senza la solita brillantezza a cui avevano abituato. Al termine della gara, negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, parla così del campionato degli azzurri di Antonio che vedono sempre più vicino il sogno scudetto: «L'impresa di quest'anno sarebbe la più grande. Questo Napoli sicuramente non è la squadra più forte del torneo, la sua capacità di tenerla sempre in corsa e farla rimbalzare subito. Ricordate la partita col Verona a inizio stagione, come ha costretto il club a muoversi sul mercato. Sei arrivato a tre giornate dalla fine che dipende dal Napoli».Turnover Inter, giusto?«Sì, assolutamente. La prestazione di mercoledì ti obbliga ad avere la testa alla Champions, l'opportunità è davvero straordinaria.

