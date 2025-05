Condò lancia il Napoli | Se vince a Lecce vede il traguardo E l’Inter di scorta…

© Internews24.com - Condò lancia il Napoli: «Se vince a Lecce vede il traguardo. E l'Inter di scorta…» Condò si è espresso sul momento dell'Inter di Simone Inzaghi: il commento sui nerazzurri e il Napoli di ConteIntervenuto sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, ha detto la sua sul duello scudetto tra Napoli e Inter.LE PAROLE – «Se il Napoli vince a Lecce, vede il traguardo. Certo, ci sono modi molto più scaramantici o gufanti per dirlo, ma non è tema che ci riguardi. Se il Napoli vince a Lecce, le tre partite che gli restano sono due casalinghe contro squadre serene (il Genoa e all'ultima il Cagliari) e una trasferta contro il Parma quasi imbattibile di Chivu, ma nella quale spendere al caso il bonus del pareggio che Conte ha in tasca. Se il Napoli alle 19.45 chiude con i tre punti la gara di Lecce, l'Inter per un'ora scivola a meno 6, e alla formazione quasi totalmente alternativa alla titolare che si sta profilando verrebbe affidato il compito «vinci o ti arrendi»QUOTE INTER VERONA – Dopo lo spettacolare pareggio di Barcellona l'Inter ospita il Verona a San Siro a tre giorni dal ritorno con i blaugrana.

