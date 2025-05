Condizioni critiche al Terminal bus e mezzi elettrici su un tracciato non sicuro | Pettinari chiede interventi immediati

© Ilpescara.it - "Condizioni critiche al Terminal bus e mezzi elettrici su un tracciato non sicuro": Pettinari chiede interventi immediati Terminal bus, dai consiglieri del gruppo civico Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e. 🔗 “Gravi criticità del servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai bus sulla strada parco, al centro di un incontro con la stampa, organizzato nella mattina di sabato 3 maggio, albus, dai consiglieri del gruppo civico Domenico, Massimiliano Di Pillo e. 🔗 Ilpescara.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona, incidente tra bus: a bordo anche studenti di Messina. Ferite 34 persone, 4 in condizioni critiche - Sono alunni delle quinte classi del liceo classico La Farina di Messina gli studenti rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio a Barcellona, in Spagna. Secondo le prime... 🔗leggo.it

Barcellona, incidente tra bus: a bordo anche studenti di Messina. Ferite 34 persone, 4 in condizioni critiche - Sono alunni delle quinte classi del liceo classico La Farina di Messina gli studenti rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio a Barcellona, in Spagna. Secondo le prime... 🔗leggo.it

"Bus terminal da tempo in condizioni vergognose" - PERUGIA - "Il bus terminal di Piazza Partigiani a Perugia verte da tempo in condizioni vergognose ed è un pessimo biglietto da visita per la città dato che è frequentato giornalmente non solo da studenti e lavoratori pendolari, ma anche da tutti i turisti che vi transitano per salire con le scale mobili sull’acropoli. Il fatto che sia il sottoscritto, assessore ai trasporti della precedente giunta, a sollecitare soluzioni urgenti è perché occorre continuità nell’azione amministrativa fra una giunta e l’altra, ma anche perché i problemi avviati a soluzione vengano affrontati con lo stesso ... 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Condizioni critiche al Terminal bus e mezzi elettrici su un tracciato non sicuro: Pettinari chiede interventi immediati; All’autostazione degrado e paura degli autisti: “Noi, aggrediti e insultati dai passeggeri, soprattutto dai ragazzini”; Grave incidente sulla Statale 163 Amalfitana: bus sfonda il parapetto, motociclista in condizioni critiche; Israele, almeno un morto e quattro feriti in attacco a Haifa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Bus terminal da tempo in condizioni vergognose" - PERUGIA - "Il bus terminal di Piazza Partigiani a Perugia verte da tempo in condizioni vergognose ed è un pessimo biglietto da visita per la città dato che è frequentato giornalmente non solo ... 🔗msn.com