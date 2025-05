Concorso pubblico per 15 Educatori di asilo nido presso IPAB Spes di Padova | bando e requisiti

IPAB Servizi alla Persona Educativi e Sociali (Spes) di Padova ha aperto un Concorso pubblico per l'assunzione di 15 Educatori di asilo nido con contratto a tempo indeterminato. L'opportunità riguarda il 5° livello del CCNL FISM, con 6 posti a tempo pieno e 9 a part-time (25 ore settimanali). La domanda di partecipazione dovrà essere .

