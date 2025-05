Concorso ATA 24 Mesi 2024 25 | le FAQ di FLC CGIL su requisiti domanda e riserva posti

Concorso ATA 24 Mesi 202425, rivolto al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Per agevolare i candidati, la FLC CGIL ha realizzato una sezione FAQ con risposte dettagliate sui principali dubbi riguardanti requisiti di accesso, procedura di domanda e nuove disposizioni sulla . Concorso ATA 24 Mesi 202425: le FAQ di FLC CGIL su requisiti, domanda e riserva posti Scuolalink. 🔗 In vista della scadenza del 19 maggio 2025, cresce l’interesse per ilATA 2425, rivolto al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Per agevolare i candidati, la FLCha realizzato una sezione FAQ con risposte dettagliate sui principali dubbi riguardantidi accesso, procedura die nuove disposizioni sulla .ATA 2425: le FAQ di FLCsuScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Concorso ATA 2025/26: requisiti, calcolo dei 24 mesi e novità per i nuovi candidati - Concorso ATA 2025/26 – Ogni anno, in primavera, il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblica il decreto che avvia la procedura per l’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA. La selezione è riservata ai candidati in possesso di specifici requisiti, tra cui almeno 24 mesi di servizio presso una scuola statale. Il concorso, gestito dagli […] The post Concorso ATA 2025/26: requisiti, calcolo dei 24 mesi e novità per i nuovi candidati first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

ATA 24 mesi 2025/26: requisiti, modalità e tempistiche, focus sulla CIAD - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota ufficiale relativa alla procedura ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2025/26, utile per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali. A questa tematica si aggiunge anche un interessante focus sulla CIAD. Domande ATA 24 mesi tramite Istanze Online Le domande potranno essere inviate online tramite il portale […] The post ATA 24 mesi 2025/26: requisiti, modalità e tempistiche, focus sulla CIAD first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Domande ATA 24 mesi e CIAD 2025: requisiti, scadenze e istruzioni operative - Gli aspiranti ATA che intendono sciogliere la riserva per la terza fascia o presentare domanda di inserimento per i 24 mesi ATA devono possedere una Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) valida. La CIAD deve essere rilasciata da un ente accreditato da Accredia, l’ente certificatore ufficiale dello Stato italiano. Chi ha conseguito una CIAD può […] The post Domande ATA 24 mesi e CIAD 2025: requisiti, scadenze e istruzioni operative first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concorso 24 mesi ATA 2024/2025: le nostre FAQ con i chiarimenti su requisiti, domanda e riserva posti; Graduatorie ATA 24 mesi: si valuta il servizio fino al 19 maggio. RISPOSTE AI QUESITI; Personale ATA 24 mesi: requisiti e riserva dei posti servizio civile; Come inserire i titoli di servizio nella domanda per le Graduatorie ATA 24 mesi 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Concorso 24 mesi ATA 2024/2025: le nostre FAQ con i chiarimenti su requisiti, domanda e riserva posti - In vista della scadenza del 19 maggio 2025 per la presentazione delle domande, mettiamo a disposizione una sezione dedicata alle domande più frequenti con i chiarimenti sui punti più rilevanti della p ... 🔗flcgil.it

Concorso 24 mesi ATA 2024/2025: al via le domande online - Le funzioni per la presentazione delle istanze online sono disponibili dalle ore 14:00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14:00 del 19 maggio 2025 ... 🔗flcgil.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2025: domande fino al 19 maggio ore 14. Tutto quello che c’è da sapere con TUTORIAL [SPECIALE] - Dalle ore 14 di oggi lunedì 28 aprile e fino alle ore 14 del 19 maggio sono aperte le domande di inserimento/aggiornamento ... 🔗orizzontescuola.it