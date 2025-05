Concorso Agenzia entrate 2025 | 350 assunzioni a tempo indeterminato

Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo bando di Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 350 funzionari giuridico-tributari. Le nuove risorse saranno destinate alle sedi di Milano e Roma, e andranno a rafforzare la struttura della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.

Concorso Agenzia delle Entrate 2025, 350 posti Funzionari tributari: come prepararsi, scadenza 22 maggio - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il bando di concorso 2025 per l’assunzione di 350 Funzionari tributari a tempo indeterminato. Il percorso di selezione prevede un’unica prova scritta digitale, senza valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione va presentata entro il 22 maggio 2025. Modalità del concorso e struttura della prova scritta La selezione, conforme al […] The post Concorso Agenzia delle Entrate 2025, 350 posti Funzionari tributari: come prepararsi, scadenza 22 maggio first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Concorso Agenzia delle Dogane 2025: 20 posti per funzionari tecnici - L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il nuovo concorso 2025 per l’assunzione di 20 funzionari tecnici esperti in appalti pubblici, architettura e ingegneria. La selezione, annunciata il 14 aprile 2025, prevede contratti a tempo pieno e indeterminato. Le nuove risorse verranno assegnate agli uffici centrali e territoriali dell’ADM, con distribuzione su tutto il […] The post Concorso Agenzia delle Dogane 2025: 20 posti per funzionari tecnici first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. 🔗orizzontescuola.it

