Concordato preventivo biennale 2025 si parte | ecco come calcolare il proprio Isa in maniera semplice e autonoma

© Notizie.com - Concordato preventivo biennale 2025, si parte: ecco come calcolare il proprio Isa in maniera semplice e autonoma 2025, l’Agenzia delle Entrate ha “inaugurato” uno dei periodi più attesi e temuti dell’anno: quello delle tasse.Concordato preventivo biennale 2025, si parte: ecco come calcolare il proprio Isa in maniera semplice e autonoma (CANVA FOTO) – Notizie.comSono moltissime le novità previste dall’Agenzia quest’anno, come abbiamo già anticipato nei giorni scorsi. Non si tratta, però, dell’unica innovazione presentata quest’anno ai contribuenti. Poche ore fa le Entrate hanno infatti annunciato l’avvio delle procedure per il Concordato preventivo biennale.L’Ade ha fatto sapere che è online sulla propria piattaforma web il software 2025-2026, ma non solo. C’è un doppio binario per aderire. L’invio autonomo oppure unitamente alla dichiarazione dei redditi 2025. 🔗 Con la messa online il 30 aprile scorso della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate ha “inaugurato” uno dei periodi più attesi e temuti dell’anno: quello delle tasse., siilIsa in(CANVA FOTO) – Notizie.comSono moltissime le novità previste dall’Agenzia quest’anno,abbiamo già anticipato nei giorni scorsi. Non si tratta, però, dell’unica innovazione presentata quest’anno ai contribuenti. Poche ore fa le Entrate hanno infatti annunciato l’avvio delle procedure per il.L’Ade ha fatto sapere che è online sulla propria piattaforma web il software-2026, ma non solo. C’è un doppio binario per aderire. L’invio autonomo oppure unitamente alla dichiarazione dei redditi. 🔗 Notizie.com

Cosa riportano altre fonti

Concordato preventivo biennale, niente visto per i crediti di Iva 2025 - L’agevolazione parte dal primo anno di adesione al Cpb visto che non è riscontrabile alcun “gap” temporale tra dichiarazione e modelli Isa da giustificare l’applicazione differita dei benefici 🔗fiscooggi.it

Concordato preventivo biennale, niente visto per i crediti di Iva 2025 - L’agevolazione parte dal primo anno di adesione al Cpb visto che non è riscontrabile alcun “gap” temporale tra dichiarazione e modelli Isa da giustificare l’applicazione differita dei benefici 🔗fiscooggi.it

Concordato preventivo biennale, dai calcoli alle scadenze: le novità per il 2025 e cosa cambia - Il 13 marzo 2025, il governo ha prorogato al 30 settembre 2025 il termine per aderire al concordato preventivo, escludendo il regime forfetario e introducendo modifiche alle modalità di calcolo delle imposte. Dal 2025 sarà infatti riservato solo ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA e prevederà un aumento dell'imposta sostitutiva per redditi concordati superiori a 85mila euro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concordato preventivo biennale con effetti sul bilancio 2024; ISA 2025 e Concordato Preventivo: modalità di acquisizione di ulteriori dati; Concordato preventivo biennale: criteri di elaborazione della proposta; Concordato preventivo biennale 2025-2026: metodologia per l'AE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concordato preventivo biennale 2025, si parte: ecco come calcolare il proprio Isa in maniera semplice e autonoma - Concordato preventivo biennale 2025, si parte: ecco come calcolare il proprio Isa in maniera semplice e autonoma (CANVA FOTO) – Notizie.com Sono moltissime le novità previste dall’Agenzia quest’anno, ... 🔗notizie.com

Concordato preventivo 2025-26, software online: chi può aderire e differenze col precedente - L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software “Il tuo Isa 2025 Cpb” che consente l’adesione al Concordato preventivo 2025-26. Rispetto all’anno scorso ci ... 🔗quifinanza.it

Concordato preventivo biennale al via, online il software: chi può aderire e le modalità. Cosa bisogna sapere - Concordato preventivo biennale, è disponibile sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio ... 🔗msn.com