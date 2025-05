Conclavi il primo non fu a Roma Pio XII da record nel Novecento 11 scrutini per Giovanni XXIII

© Repubblica.it - Conclavi, il primo non fu a Roma. Pio XII da record nel Novecento, 11 scrutini per Giovanni XXIII Novecento Pio XI fu eletto al quattordicesimo scrutinio, Pio XII al terzo 🔗 Solo venticinque volte il voto si è svolto nella cappella Sistina, non sempre è avvenuta in Vaticano e non sempre c’è stata un’elezione. NelPio XI fu eletto al quattordicesimoo, Pio XII al terzo 🔗 Repubblica.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando fu il primo voto delle donne in Italia (e non è il 2 giugno 1946) - Il 2 giugno 1946 gli italiani hanno votato al referendum per decidere se l’Italia sarebbe stata una Monarchia o una Repubblica, scegliendo quest’ultima. Secondo i dati ufficiali gli aventi diritto al voto erano 28.005.449 e a votare sono stati in quasi 25 milioni: 24.946.878. Si tratta dell’89,08 per cento di chi avrebbe potuto presentarsi alle urne. Di questi, 10.718.502 (45,73 per cento) hanno scelto per uno Stato monarchico. 🔗lettera43.it

Laurea honoris causa per Maurizio Cheli: fu il primo astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea - Maurizio Cheli, famoso astronauta e pilota collaudatore italiano, ha ricevuto una laurea honoris causa dalla “University of west London”: l’ateneo britannico è specializzato nel trasporto aereo. Il riconoscimento gli è stato assegnato “per il suo straordinario contributo all’esplorazione spaziale, all’aviazione e all’innovazione”. Nel corso della cerimonia, Cheli ha avuto l’opportunità di parlare davanti a un pubblico di studenti, docenti e riferimenti del settore dell’aviazione britannica, raccontando le sue esperienze le sue e riflettendo su una carriera straordinaria. 🔗secoloditalia.it

Come fecero il primo King Kong della storia negli anni ’30? Fu un’avventura grandiosa - Nel 1933, il mondo conobbe una delle più grandi meraviglie del cinema: King Kong. Il colossale gorilla che scalava l’Empire State Building non era solo una creatura immaginaria, ma il risultato di un’innovazione senza precedenti nel campo degli effetti speciali. La pellicola, diretta da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack, fu un’avventura epica sia davanti che dietro la macchina da presa, sfidando i limiti tecnologici dell’epoca per dare vita a un mito senza tempo. 🔗cultweb.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclavi, il primo non fu a Roma. Pio XII da record nel Novecento, 11 scrutini per Giovanni XXIII; Dal più litigioso agli scherzi, dal primo in Sistina agli scismi: storia dei Conclavi più turbolenti; Conclave, cosa c'è dietro fumata bianca e perché è stato cambiato il meccanismo; Perché non sapremo quando verrà nominato il nuovo Papa: nella Storia il Conclave è durato da 10 ore a 31 mesi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclavi, il primo non fu a Roma. Pio XII da record nel Novecento, 11 scrutini per Giovanni XXIII - Solo venticinque volte il voto si è svolto nella cappella Sistina, non sempre è avvenuta in Vaticano e non sempre c’è stata un’elezione. Nel Novecento Pio XI ... 🔗repubblica.it

Ma quando si è tenuto il primo conclave della storia? - Il primo conclave della storia si tenne nel 1276 ad Arezzo: ma perché è considerato il primo? E come mai non fu organizzato a Roma? 🔗focusjunior.it

Dal più litigioso agli scherzi, dal primo in Sistina agli scismi: storia dei Conclavi più turbolenti - Alessandro VI Borgia avrebbe "comprato" l'elezione. Nel 1605, l'elezione papale fu segnata da una vera e propria zuffa tra cardinali. Nel 1655 un giovane porporato si travestì da Spirito Santo e spave ... 🔗msn.com