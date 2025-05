Conclave svelati i preparativi della Cappella Sistina | le prime immagini | GUARDA

© Iltempo.it - Conclave, svelati i preparativi della Cappella Sistina: le prime immagini | GUARDA Conclave, che inizierà il prossimo 7 maggio e che si concluderà con l'attesa fumata bianca e la proclamazione del nome del prossimo successore di Pietro. Il Vaticano ha intanto diffuso un video che mostra i preparativi nella Cappella Sistina. Gli operai sono al lavoro per l'allestimento: è stata montata una pedana su tutta la superficie e sono stati spostati i primi banchi all'interno della Sistina. È lì che avrà luogo il rituale secolare che prevede il giuramento solenne dei cardinali chiamati a eleggere il successore, la perforazione delle schede elettorali con ago e filo dopo il conteggio e la loro combustione per produrre il fumo bianco o nero che segnala l'elezione del nuovo leader dei 1,3 miliardi di cattolici nel mondo. 🔗 Prosegue la marcia di avvicinamento al, che inizierà il prossimo 7 maggio e che si concluderà con l'attesa fumata bianca e la proclamazione del nome del prossimo successore di Pietro. Il Vaticano ha intanto diffuso un video che mostra inella. Gli operai sono al lavoro per l'allestimento: è stata montata una pedana su tutta la superficie e sono stati spostati i primi banchi all'interno. È lì che avrà luogo il rituale secolare che prevede il giuramento solenne dei cardinali chiamati a eleggere il successore, la perforazione delle schede elettorali con ago e filo dopo il conteggio e la loro combustione per produrre il fumo bianco o nero che segnala l'elezione del nuovo leader dei 1,3 miliardi di cattolici nel mondo. 🔗 Iltempo.it

Su altri siti se ne discute

Conclave, al via i preparativi nella Cappella Sistina - "Per le esigenze del Conclave" che si terrà a partire dal 7 maggio, e quindi per eseguire i lavori per predisporre la Cappella Sistina, la sala stampa della Santa Sede informa che è chiusa al pubblico, come sono sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis L'articolo Conclave, al via i preparativi nella Cappella Sistina proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cappella Sistina, i preparativi del Conclave: il cantiere con Michelangelo sullo sfondo | Dagli affreschi fino al comignolo: tutte le foto - Decine di operai, il casco bianco in testa, sono impegnati ad allestire l'interno della Cappella Sistina in vista dell'avvio del Conclave 🔗xml2.corriere.it

Cappella Sistina, i preparativi del Conclave: il cantiere con Michelangelo sullo sfondo | Dagli affreschi al comignolo: tutte le foto - Decine di operai, il casco bianco in testa, sono impegnati ad allestire l'interno della Cappella Sistina in vista dell'avvio del Conclave 🔗xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cappella Sistina, svelati i preparativi per il Conclave: i lavori sotto lo sguardo di Michelangelo; Conclave, svelati i preparativi della Cappella Sistina: le prime immagini; Verso il Conclave, i segreti dei preparativi per il voto nella Cappella Sistina; Verso il Conclave. Il cardinale Vesco: “Serve tempo”. Vittima dell’arcivescovo Cipriani: “Sconvolto”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cappella Sistina, svelati i preparativi per il Conclave: i lavori sotto lo sguardo di Michelangelo - I turisti affollano ancora i Musei Vaticani, ma non oltrepassano più la soglia della Sistina, chiusa al pubblico. Lì dentro, tecnici e operai sistemano ... 🔗msn.com

Cappella Sistina, i lavori per il Conclave: le immagini del cantiere. I preparativi per il voto (all'ombra di Michelangelo) - Conclave. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, tra i 'favoriti' nel toto-Papa, entrando alla nona congregazione pre-conclave dei cardinali nell'Aula del Sinodo in Vaticano è ... 🔗leggo.it

Verso il Conclave, i segreti dei preparativi per il voto nella Cappella Sistina - I turisti affollano ancora i Musei Vaticani, ma non oltrepassano più la soglia della Sistina, chiusa al pubblico. Lì dentro, tecnici e operai sistemano ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it