Conclave spaccato tra bugie sulla salute di Parolin e fazioni dei cardinali | “Abbiamo bisogno di più tempo”

Conclave per l'elezione del prossimo Papa dopo la morte di Francesco, non mancano gli scontri e le ombre tra i cardinali elettori. Sotto i riflettori il segretario di Stato, Pietro Parolin, tra i favoriti al soglio pontificio, vittima di fake news sulla sua salute. 🔗 In attesa dell'inizio delper l'elezione del prossimo Papa dopo la morte di Francesco, non mancano gli scontri e le ombre tra ielettori. Sotto i riflettori il segretario di Stato, Pietro, tra i favoriti al soglio pontificio, vittima di fake newssua. 🔗 Fanpage.it

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

