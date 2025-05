Conclave | Parolin malato la fake news agita i cardinali La tecnica diffamatoria dei Corvi colpisce ancora

© Affaritaliani.it - Conclave: Parolin malato, la fake news agita i cardinali. La tecnica diffamatoria dei Corvi colpisce ancora Come per Bergoglio e Luciani, ad ogni elezione “sacra”, partono le campagne “contro”. Obiettivo: insinuare il dubbio 🔗 Affaritaliani.it

Conclave, l’ora dei corvi. Il Vaticano: fake news sulla salute di Parolin - Le bufale della destra cattolica Usa. Nel mirino anche Tagle. E tra i cardinali si discute di abusi sessuali e scandali finanziari 🔗repubblica.it

Verso il Conclave tra intrighi e sospetti, la fake news del malore di Parolin avvelena la vigilia: strategia o rivalsa per Becciu? - Ci siamo. A quattro giorni dalla prima votazione (in calendario per il prossimo 7 maggio) con il cardinale Parolin dato tra i favoriti dal primo istante e che secondo i suoi sostenitori unisce statura istituzionale al polso fermo capace di mediare tra spinte e contromosse che in questo momento scuotono la Chiesa, dai siti americani (sostiene tra gli altri Il corriere della sera) si diffonde quella che in poche ore si rivela essere una fake news che la Santa Sede smentisce tempestivamente e con nettezza: nessun malessere e nessun soccorso medico. 🔗secoloditalia.it

Il borsino del Conclave: le fake news contro Parolin e le quotazioni in salita di Aveline - Il Conclave comincia il 7 maggio alle 16 e 30. Molto probabilmente non ci sarà un eletto al primo scrutinio, ma non dovrebbero passare molti giorni per il nome del nuovo pontefice a giudicare dalle indiscrezioni che arrivano dagli stessi cardinali 🔗vanityfair.it

Conclave e veleni: la fake news sul malore di Parolin e l'offensiva dei conservatori americani - Mentre i vigili del fuoco completano l’installazione del comignolo sulla Cappella Sistina , pronto a rilasciare le fumate che annunceranno l’esito degli scrutini, il Vaticano è costretto a smentire un ... 🔗informazione.it

Pietro Parolin, la fake news del malore del cardinale. Il veleno degli americani o una vendetta per Becciu - Niente malore. Niente infermieri e tantomeno medici. La smentita della Santa Sede sulla «fake news» circolata sui siti americani, relativa a un improvviso stato di malessere che avrebbe colpito il car ... 🔗msn.com

Conclave e fake news, “Nessun malore per Parolin” - La Santa Sede costretta a smentire la notizia circolata sull'irruzione di medici e infermieri durante le Congregazioni ... 🔗dire.it