© Formiche.net - Conclave o “con-clave”? Intrighi, retroscena e interrogativi nella corsa al dopo Francesco

Una gustosissima vignetta raffigura i cardinali “incontrarsi” ma ognuno con un bastone in mano. Guardando meglio quel bastone sembra proprio la vecchia clava e infatti in vignettista sotto ha scritto “con-”.Ilda sempre stimola i bassi istinti della fantasia senza freni, anche perché la segretezza – eterna compagna dei palazzi apostolici – aiuta a rendere immaginabile tutto ciò che si sussurra o si vuol dire sul potere, gli, i giochi di palazzo. C’è in questo esagerazione?sua autobiografia, “Spera”, papaha raccontato che mentre entrava alche lo elesse nel 2013 qualche cardinale lo avvicinò e gli chiese se fosse vero che aveva solo un polmone. Lui rispose dicendo che in realtà non aveva solo un lobo di un polmone, non era stato privato di tutto un polmone. 🔗 Formiche.net