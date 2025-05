Conclave | lunedì due congregazioni martedì sera i cardinali a Santa Marta

AGI - Continua l'allestimento della Cappella Sistina in vista del Conclave che comincerà il 7 maggio. Ieri,venerdì, i vigili del fuoco hanno installato sul tetto il comignolo, la cui canna fumaria, servirà ad annunciare al mondo l'elezione del prossimo Papa con la fumata bianca. Intanto proseguono le congregazioni generali dei cardinali. Il Vaticano ha diffuso foto e video del processo di completamento, portandoci all'interno di quel luogo, già iconico, che ospiterà le operazioni di voto. lunedì si svolgeranno due riunioni della Congregazione dei cardinali, una la mattina alle 9 e una di pomeriggio alle 17. lunedì inoltre dovrebbero concludersi i lavori per la sistemazione di Santa Marta, dove alloggeranno i cardinali durante il Conclave. Lo ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo bruni, precisando che si stanno eseguendo lavori di ristrutturazione, sia a Santa Marta che in una parte di Santa Marta vecchia.

