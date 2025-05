Conclave | lunedì congregazioni chiave Pizzaballa applaudito Cardinali Usa contro Trump vestito da Papa

Conclave lampo. Questa, almeno, è la sensazione che trapela dalla nona Congregazione generale dei Cardinali che si è tenuta questa mattina in Vaticano. Il dato certo, come confermato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, è che, dopo la pausa domenicale, "lunedì ci sarà una doppia sessione alle 9. Pizzaballa applaudito. Cardinali Usa contro Trump vestito da Papa.

Conclave: lunedì due congregazioni, martedì sera i cardinali a Santa Marta - AGI - Continua l'allestimento della Cappella Sistina in vista del Conclave che comincerà il 7 maggio. Ieri,venerdì, i vigili del fuoco hanno installato sul tetto il comignolo, la cui canna fumaria, servirà ad annunciare al mondo l'elezione del prossimo Papa con la fumata bianca. Intanto proseguono le Congregazioni generali dei cardinali. Il Vaticano ha diffuso foto e video del processo di completamento, portandoci all'interno di quel luogo, già iconico, che ospiterà le operazioni di voto. 🔗agi.it

Tutto pronto nella Cappella Sistina per il Conclave. Lunedì due congregazioni - AGI - Continua l'allestimento della Cappella Sistina in vista del Conclave che comincerà il 7 maggio. Ieri i vigili del fuoco hanno installato sul tetto il comignolo, la cui canna fumaria, servirà ad annunciare al mondo l'elezione del prossimo Papa con la fumata bianca. Intanto proseguono le Congregazioni generali dei cardinali. Il Vaticano ha diffuso foto e video del processo di completamento, portandoci all'interno di quel luogo, già iconico, che ospiterà le operazioni di voto. 🔗agi.it

Conclave, l'inizio il 7 maggio alle 16.30, 133 i cardinali elettori, il quorum per l'elezione scende a 89 voti; lunedì 5 il giuramento degli addetti - Il conclave inizierà il 7 maggio come anticipato dal GdI; lo stesso giorno alle 10 la messa "pro eligendo" celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re Lunedì 7 maggio alle ore 16.30 avrà ufficialmente inizio il conclave, come anticipato dal GdI, in cui i cardinali eleg 🔗ilgiornaleditalia.it

