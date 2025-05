Conclave lunedì 5 doppia Congregazione

lunedì i cardinali raddoppieranno il tempo di confronto con due Congregazioni,una la mattina alle 9 e una di pomeriggio alle 17. Lo fa sapere il direttore dalla Sala stampa vaticana, Bruni. All'uscita della Congregazione di oggi diversi cardinali, conversando con i giornalisti, avevano lasciato intendere che non c'è ancora una figura condivisa e che hanno bisogno di più tempo per il confronto. Alla riunione odierna, la nona, erano presenti in tutto 177cardinali di cui 127 elettori (su un totale, al momento, di 133).

Conclave, l'inizio il 7 maggio alle 16.30, 133 i cardinali elettori, il quorum per l'elezione scende a 89 voti; lunedì 5 il giuramento degli addetti - Il conclave inizierà il 7 maggio come anticipato dal GdI; lo stesso giorno alle 10 la messa "pro eligendo" celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re Lunedì 7 maggio alle ore 16.30 avrà ufficialmente inizio il conclave, come anticipato dal GdI, in cui i cardinali eleg 🔗ilgiornaleditalia.it

“Accadrà lunedì”. Conclave, la notizia è appena arrivata: cosa succede - Secondo quanto stabilito dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che regola le procedure successive alla morte di un Papa, il Conclave deve iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. Questo colloca l’inizio tra il 5 e il 10 maggio, oppure tra il 6 e l’11 maggio se si considera come giorno iniziale quello successivo alla morte. La data definitiva sarà stabilita domattina, nel corso della quinta congregazione generale dei cardinali. 🔗thesocialpost.it

