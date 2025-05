Conclave l' enigmatica frase del cardinale Gugerotti | Sì serve tanta acqua

© Liberoquotidiano.it - Conclave, l'enigmatica frase del cardinale Gugerotti: "Sì, serve tanta acqua" Conclave si avvicina. Mancano ormai pochi giorni al 7 maggio, giorno in cui i cardinali si rinchiuderanno nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco.E nel frattempo i porporati parlano, ovviamente. Parlano tra loro, riflettono, ma parlano anche con la stampa. E alcune delle loro dichiarazioni, tra il mistico e il profetico, lasciano il segno. Per esempio ecco il cardinale Claudio Gugerotti, il quale metaforico afferma: "Siamo dei fiori, un po' da innaffiare, ma dei fiori". Così dopo essere stato intercettato dai giornalisti all'uscita dalle Congregazioni: la risposta si riferiva al clima che si respira nelle riunioni. Per mercoledì sboccia qualcosa? "Per mercoledì come fa? È da dopo mercoledì che deve sbocciare. Chi lo sa? Lo Spirito Santo fa degli scherzi, non sappiamo mai. 🔗 Ilsi avvicina. Mancano ormai pochi giorni al 7 maggio, giorno in cui i cardinali si rinchiuderanno nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco.E nel frattempo i porporati parlano, ovviamente. Parlano tra loro, riflettono, ma parlano anche con la stampa. E alcune delle loro dichiarazioni, tra il mistico e il profetico, lasciano il segno. Per esempio ecco ilClaudio, il quale metaforico afferma: "Siamo dei fiori, un po' da innaffiare, ma dei fiori". Così dopo essere stato intercettato dai giornalisti all'uscita dalle Congregazioni: la risposta si riferiva al clima che si respira nelle riunioni. Per mercoledì sboccia qualcosa? "Per mercoledì come fa? È da dopo mercoledì che deve sbocciare. Chi lo sa? Lo Spirito Santo fa degli scherzi, non sappiamo mai. 🔗 Liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Conclave 2025, il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti - Il cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. “Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall’apnea”, ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Conclave 2025, il cardinale Arborelius: “Penso sarà lungo” - Sarà un conclave lungo quello che sta per iniziare, almeno secondo uno degli elettori e papabili, il cardinale Anders Arborelius. “Se il conclave sarà lungo? Penso lo sarà. Ci sono tanti cardinali nuovi e le persone devono conoscersi”, ha detto rispondendo ai cronisti il vescovo di Stoccolma fuori dalla Sala del Sinodo in Vaticano. Oggi i cardinali si riuniscono per decidere, tra le altre cose, la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, l'enigmatica frase del cardinale Gugerotti: Sì, serve tanta acqua | .it; Le notizie del 21 aprile sulla morte del pontefice; Macron si imbuca pure al Conclave | .it; Conclave di Edward Berger vince l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso il conclave, le frasi diventate di uso comune - Dal tradizionale 'habemus Papam' al fisiognomico 'naso da Papa', dal prudente 'chi entra Papa in conclave ne esce cardinale' al più funereo 'ogni morte di Papa'. 🔗ansa.it

Il Conclave: come funziona, quali sono le tappe, chi vi partecipa - Sono 135 i cardinali elettori chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco: 108 sono stati nominati da Bergoglio. Per avere il nuovo Papa serviranno i 2/3 dei voti ... 🔗msn.com

Conclave, la formula “extra omnes”: cosa significa e chi la pronuncia - Si avvicina il Conclave: le operazioni di voto per eleggere il nuovo Papa iniziano il 7 maggio. L’elezione del Pontefice è soggetta a un regolamento molto preciso, in cui una parte importante è ... 🔗tg24.sky.it