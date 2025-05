Conclave i cardinali | Serviranno due o tre giorni per l’elezione Bisogna seguire la linea del Concilio Vaticano II

© Ilfattoquotidiano.it - Conclave, i cardinali: “Serviranno due o tre giorni per l’elezione. Bisogna seguire la linea del Concilio Vaticano II” Bisogna seguire la linea del Vangelo, la linea del Concilio Vaticano II e il Sinodo. Il Conclave durerà due o tre giorni. Confido che lo Spirito Santo è sopra di noi”. “Conclave finito per giovedì? Chi lo sa. Lo Spirito Santo alle volte fa gli scherzi”, afferma il cardinale Claudio Gugerotti. “Dialogo sincero e cordiale. Idee sul prossimo Papa? Si, anche sulle sfide della Chiesa nel mondo di oggi”, afferma Ruben Salazar, cardinale colombiano. “Ora è il momento della preghiera, chiediamo allo Spirito Santo che guidi i cardinali verso questa nuova elezione. Sta andando molto bene, condividiamo e preghiamo”. 🔗 “Ho molta speranza nella novità di Dio e nella continuità della Chiesa, nel mondo continua l’evangelizzazione e la testimonianza che ha dato Papa Francesco”, dichiara il cardinale Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arcivescovo di Huancayo. “ladel Vangelo, ladelII e il Sinodo. Ildurerà due o tre. Confido che lo Spirito Santo è sopra di noi”. “finito per giovedì? Chi lo sa. Lo Spirito Santo alle volte fa gli scherzi”, afferma il cardinale Claudio Gugerotti. “Dialogo sincero e cordiale. Idee sul prossimo Papa? Si, anche sulle sfide della Chiesa nel mondo di oggi”, afferma Ruben Salazar, cardinale colombiano. “Ora è il momento della preghiera, chiediamo allo Spirito Santo che guidi iverso questa nuova elezione. Sta andando molto bene, condividiamo e preghiamo”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Verso un Conclave breve. Assenti due cardinali, cambia il quorum - AGI - Obbedisco a Francesco. Il cardinale Angelo Becciu, dopo le indiscrezioni di ieri, ha confermato il passo indietro sulla sua partecipazione al Conclave. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza": è il testo affidato ai suoi legali. 🔗agi.it

Becciu “Non entro in conclave, ma resto convinto della mia innocenza”. Altri due cardinali assenti per motivi di salute - CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. Così in una nota il cardinale Angelo Becciu. ALTRI DUE CARDINALI ASSENTI PER MOTIVI DI SALUTE La sesta Congregazione Generale dei Cardinali si è aperta questa mattina alle ore 9:00 con un momento di preghiera, seguito da una meditazione tenuta da Dom ... 🔗unlimitednews.it

Conclave in vista, i cardinali a Santa Marta: «Due o tre giorni al massimo» - Prosegue l’arrivo dei cardinali in Vaticano per il settimo giorno di congregazioni generali, in vista del Conclave che dovrà eleggere il nuovo Pontefice. Come di consueto, i porporati si sono ritrovati presso la Casa di Santa Marta, la residenza all’interno delle mura vaticane destinata ad accoglierli nei giorni precedenti e durante le votazioni. Alcuni di loro si sono soffermati brevemente con i cronisti presenti, scambiando qualche battuta in un clima di compostezza ma anche di serena attesa. 🔗panorama.it

