Conclave è il tempo di manovre e veleni | dagli Usa la notizia del malore di Parolin Poi la smentita del Vaticano

© Ilfattoquotidiano.it - Conclave, è il tempo di manovre e veleni: dagli Usa la notizia del malore di Parolin. Poi la smentita del Vaticano Conclave sia alle porte si percepisce ormai dal clima che si respira. Non solo perché è già visibile il comignolo istallato sul tetto della Cappella Sistina – dal quale usciranno le fumate per annunciare gli scrutini a vuoto o l’elezione del successore di Papa Francesco – ma siamo nel pieno delle manovre per sollevare dubbi su chi, fino a oggi, è sempre stato inserito nella lista dei favoriti. È il caso del cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato, che ha il compito di presiedere il Conclave in qualità di porporato vescovo elettore più anziano di nomina, da subito dato come papale (si vocifera che possa contare su un pacchetto iniziale di 40 voti)La notizia viene diffusa il primo maggio dal sito cattolico conservatore Usa, Catholicvote.org: Parolin “sarebbe svenuto al termine della sessione” della Congregazione generale del 30 aprile, scrive il sito, facendo anche riferimento a un presunto “episodio di ipertensione“. 🔗 Che ilsia alle porte si percepisce ormai dal clima che si respira. Non solo perché è già visibile il comignolo istallato sul tetto della Cappella Sistina – dal quale usciranno le fumate per annunciare gli scrutini a vuoto o l’elezione del successore di Papa Francesco – ma siamo nel pieno delleper sollevare dubbi su chi, fino a oggi, è sempre stato inserito nella lista dei favoriti. È il caso del cardinale Pietro, già segretario di Stato, che ha il compito di presiedere ilin qualità di porporato vescovo elettore più anziano di nomina, da subito dato come papale (si vocifera che possa contare su un pacchetto iniziale di 40 voti)Laviene diffusa il primo maggio dal sito cattolico conservatore Usa, Catholicvote.org:“sarebbe svenuto al termine della sessione” della Congregazione generale del 30 aprile, scrive il sito, facendo anche riferimento a un presunto “episodio di ipertensione“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

